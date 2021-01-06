مباراتان في ذهاب ربع نهائي كأس الخليج العربي

منير رحومة (دبي) - ينطلق ذهاب ربع نهائي كأس الخليج العربي غدا، بإقامة مباراتين، الأولى بين شباب الأهلي المتوج بـ 4 ألقاب وخورفكان، والثانية بين النصر «حامل اللقب» والفجيرة، على أن تستكمل غداً بمباراتين أيضاً، حيث يلتقي بني ياس مع اتحاد كلباء، والشارقة مع الوصل. وتقام جولة 25 و26 يناير.

وتتجه الأنظار إلى خورفكان لمتابعة مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، خاصة بعد العروض القوية التي قدمها «النسور» في الجولات الماضية للدوري، حيث يستضيف شباب الأهلي المدجج بالنجوم الكبار، سواء من المواطنين أو الأجانب، إلا أنه لم يعرف طعم الانتصار في 5 جولات متتالية.

ورغم أن الترشيحات تصب لمصلحة «الفرسان» الذي يعتبر البطولة مقربة إلى قلوبه، ويعرف طريقها جيداً بتتويجه بأربعة ألقاب سابقة، فإن تعادل خورفكان مع شباب الأهلي بالدوري يدفعه لانتزاع نتيجة إيجابية، ووضع قدم في «مربع الذهب».

وتشهد المباراة الثانية الظهور الأول للنصر «حامل اللقب» في مشوار الدفاع عن لقبه، حيث يستضيف على ملعبه الفجيرة في مواجهة مثيرة، خاصة أن «الذئاب» قطع مسيرة إيجابية في المسابقة، وأظهر رغبة كبيرة في الذهاب بعيداً.