بطولة «أم الإمارات» للجو جيتسو تنطلق 15 يناير

أبوظبي (الاتحاد) - تنطلق 15 يناير الجاري الجولة الأولى من دوري «أم الإمارات» للجو جيتسو، أولى بطولات موسم 2021، بصالة نادي النصر، وأعلن اتحاد الجو جيتسو اكتمال الاستعدادات والتحضيرات لإطلاق صافرة البداية للبطولة المخصصة للسيدات، مؤكداً الأهمية الكبيرة التي تحظى بها وسط مشاركة واسعة لنجمات البساط من مختلف الأوزان والفئات العمرية.

وتأتي المنافسات ضمن ثلاث فئات؛ الأشبال تحت 16 عاماً، والناشئين تحت 18 عاماً، والكبار فوق 18 عاماً، خلال الفعاليات التي تشهد مشاركة مئات اللاعبات من أندية الدولة والأكاديميات على مستوى الوطن.

وقالت سميرة مرشد الرميثي عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو: إن دوري «أم الإمارات» للجو جيتسو، يتمتع بمكانة رفيعة في نفوس بنات الإمارات من المواطنات والمقيمات على حد سواء، ويؤكد مجدداً على الدور الريادي والمؤثر الذي تلعبه المرأة في جميع الساحات، خاصة الرياضية منها، وتوفيره لبيئة مثالية لتطور لاعبات الجو جيتسو، وتعزيز استعداداتهن لخوض غمار المنافسات المحلية والعالمية المقبلة، والوصول إلى منصات التتويج، ورفع اسم الإمارات عالياً في المحافل الرياضية المختلفة.

وأشارت إلى أن النظام الجديد للبطولة، ورفع عدد جولاتها من 3 إلى 5، يعكس الرؤية السديدة لاتحاد الجو جيتسو في توظيف عاملي الإبداع والابتكار، خلال التخطيط لتنظيم المنافسات المختلفة التي تنطوي تحت مظلته، وحرصه على تحويل التحديات إلى فرص، بدعم منقطع النظير من القيادة الحكيمة.

وأوضحت سميرة مرشد الرميثي أن البطولة بنظامها الجديد تمهد الطريق لأوسع مشاركة نسائية فيها، وإفساح المجال أمام عدد أكبر من مواهب اللعبة وعشاقها للدخول في أجواء المنافسات والاحتكاك مع اللاعبات الأكثر خبرة، بما ينعكس بشكل إيجابي على مستقبل هذه الرياضة في الإمارات، وعلى ممارسة المرأة للرياضة وتألقها بشكل عام.

وقالت حصة الشامسي لاعبة الوحدة، والتي تنافس في فئة الكبار وزن 57 كجم، إن دوري أم الإمارات للجو جيتسو الذي نحتفل من خلاله ببدء الموسم الجديد، يعكس حرص الاتحاد على الارتقاء بممارسة المرأة للرياضة، وتأكيد حضورها على الساحة الرياضية، والاعتراف بدورها الذي يوازي دور الرجل في تطور ونمو جو جيتسو الإمارات ومكانته العالمية، وأضافت أن البطولة تعني الكثير بالنسبة للاعبات اللاتي يتطلعن إلى العودة إلى أجواء المنافسات، بعد فترة من التوقف جراء الظروف الصحية الطارئة.

وقالت إليازية الشهياري لاعبة أكاديمية شرطة أبوظبي فئة الكبار: إن موعد البطولة يعتبر مثالياً لها، بعد فترة طويلة من الإصابة، مؤكدة أهمية العودة إلى أجواء المنافسة من بوابة إحدى أهم بطولات الموسم الجديد، وأضافت أنها وزميلاتها من اللاعبات يحرصن على ترك بصمة في البطولة التي توفر جميع مقومات التفوق والتألق للمشاركات، مشيرة إلى الدعم الكبير الذي تحظى به المرأة من الاتحاد والقيادة الحكيمة التي ترى في المرأة شريكاً أساسياً للنجاح.