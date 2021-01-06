الخطيب: الإمارات «وجه خير» علينا

دبي (الاتحاد) - استقبل سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري، وشهد اللقاء بحث سبل التعاون بين المجلس والنادي وأي مبادرات مستقبلية، في مجال تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين من خلال الرياضة.

وزار الخطيب برفقة حارب مقر «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، حيث استمع لشرح من ناصر أمان آل رحمة مدير الجائزة، وعبدالله الحمادي مدير القسم الإداري، عن العمل الذي يتم إنجازه استعداداً للدورة 11، وتعريفاً عن أقسام ولجان الجائزة الأكبر من حيث قيمة جوائزها وتعدد فئاتها.

وتقدم الخطيب بالشكر إلى الإمارات قيادة وشعباً على المحبة والترابط الأخوي بين الإمارات ومصر، والمشاعر الفياضة والتقدير للرياضة المصرية والأهلي، وفوز النادي بالعديد من ألقاب البطولات والجوائز على أرض الإمارات، وقال: الإمارات وجه خير علينا، ونحب زيارتها دائماً واللعب هنا أو لقاء الإخوة والأصدقاء، مبدياً الشكر لحفاوة الاستقبال ولقاء المسؤولين عن الرياضة.