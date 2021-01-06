إطلاق النسخة العربية من «محاربي الإمارات»

الاتحاد (أبوظبي) - أعلنت «محاربي الإمارات» عن تنظيم بطولة سنوية، باسم المدرب الراحل عبدالمناف نور محمدوف، والد حبيب نور محمدوف أسطورة الفنون القتالية المختلطة يوم 15 يناير الجاري، وإطلاق النسخة العربية من البطولة، 22 يناير نفسه لاستقطاب النجوم والأبطال العرب من محبي وعشاق الفنون القتالية المختلطة، لتسير جنباً إلى جنب مع «محاربي الإمارات» النسخة الدولية.

وأكد فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة الرئيس التنفيذي- شركة بالمز الرياضية، أن انطلاق منظمة محاربي الإمارات من أبوظبي أسهم في النقلة النوعية الهائلة، والوصول بالبطولة إلى العالمية، وقال: البطولة حققت نجاحات غير مسبوقة في وقت قياسي.

وأشار إلى أن أبوظبي لها الدور الرئيسي في هذا النجاح، وأنها أسهمت في إنقاذ الرياضة في العالم بشكل عام وبطولات الألعاب الرياضية ومنظمة «يو إف سي»، من خلال استضافتها في جزيرة النزال وبتنظيم 4 نسخ من «محاربي الإمارات»، في ظل الظروف الصحية العالمية.

وأوضح درويش أن سر نجاح «محاربي الإمارات» وجودها في أبوظبي، وهذا الاسم يكفي لحصد النجاح بما يملكه من مقومات، وقال: رؤية القيادة الرشيدة ودعمها يسهم في نجاح البطولة من نسخة إلى أخرى.

وعن النقلة الهائلة والوصول إلى العالمية، قال: نشكر عبدالمنعم الهاشمي رئيس اللجنة العليا ورئيس مجلس إدارة بالمز الرياضية على إسناد البطولة للمنظمة في يناير 2019، واستطاعت خلال سنتين حجز مكانها بين رصيفاتها في العالم في زمن قياسي.