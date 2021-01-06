مانشستر سيتي يسجل إصابات جديدة بـ«كورونا»

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف ثلاث حالات إيجابية جديدة في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، تعود للحارس سكوت كارسون ولاعب الوسط الشاب كول بالمر وأحد العاملين في طواقم الفريق.

وخاض سيتي مباراة الأحد التي فاز بها في الدوري على تشيلسي (3-1) بغياب ستة من لاعبيه بسبب إصابتهم بالفيروس، ثم أفاد في بيان «بإمكان نادي مانشستر سيتي التأكيد بأن اختبارات سكوت كارسون، كول بارمر وأحد أعضاء الطاقم جاءت إيجابية بفيروس كوفيد - 19».

وتابع بأن المصابين سيدخلون الآن في حجر ذاتي تطبيقاً لبروتوكول الدوري الممتاز والحكومة.



