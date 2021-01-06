«الانتخابات المعلّقة» أزمة «الدورة الجديدة»

منير رحومة (دبي)

تعيش بعض الاتحادات الرياضية وضعية غير مسبوقة في تاريخ انتخابات رياضة الإمارات، بتدخل جهات من خارج الاتحاد، لتعليق سير العملية الانتخابية، وفرض حالة من الانتظار والترقب، رغم قطع أشواط كبيرة في مرحلة انتخاب المجالس الجديدة للدورة 2020-2024.

وتبرز أزمة تعليق الانتخابات في كل من اتحاد الكرة الطائرة، الذي تجمدت عملية انتخاب مجلسه الجديد، بقرار من مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، واتحاد السباحة الذي توقف مسار انتخاباته، بقرار من الاتحاد الدولي للسباحة «فينا»، مما يجعل افتتاح الدورة الأولمبية الجديدة، في مواجهة مصاعب حقيقية، بالنسبة للمجالس الجديدة التي تتولى العمل في المرحلة المقبلة، وذلك فيما يتعلق بإدارة الاستحقاقات المقبلة، ووضع الخطط والاستراتيجيات، خاصة أن الدورة الجديدة كان من المفترض أن تبدأ في «صيف 2020».

وانطلقت «أزمة» انتخابات الكرة الطائرة في 26 أكتوبر الماضي، عندما وجه مركز الإمارات للتحكيم الرياضي خطاباً إلى اتحاد الكرة الطائرة، بإيقاف انتخابات اللعبة، بناء على شكوى من اتحاد كلباء بشأن حق التصويت في الانتخابات، وبناءً على ذلك تم إيقاف الانتخابات، إلى حين النظر في النزاع المرفوع والبت في الموضوِع.

ورغم قطع شوط كبير في العملية الانتخابية، بإصدار قائمة المترشحين، فإن قرار مركز التحكيم أوقف المسيرة الانتخابية، بانتظار حسم قراره.

ومن المتوقع أن تتأخر الانتخابات لفترة أطول، بسبب مراحل التقاضي التي يضمنها المركز لكل طرف، بداية من الغرفة الابتدائية ثم الاستئناف.

وفي قضية انتخابات السباحة، جاء قرار الإيقاف من جهة خارجية، عندما أوقف الاتحاد الدولي إجراء انتخابات تشكيل مجلس اتحاد السباحة، للدورة المقبلة، والتي كانت مقررة 21 أكتوبر الماضي، رغم بدء العملية الانتخابية بفتح باب الترشح 17 أكتوبر الماضي، وإعلان الدكتور أحمد سعد الشريف مرشح الوصل، وعادل المرزوقي مرشح الجزيرة، نيتهما الترشح للمنافسة على منصب الرئيس، فإن قرار الإيقاف أوجد حالة غريبة، بتوقف الحملات الدعائية للمترشحين قبل أن تبدأ، وتعطل بقية الخطوات بعد أن طال الانتظار من الأطراف المعنية بالانتخابات من دون حسم من الاتحاد الدولي لموقفه من لوائح اتحاد السباحة، وهذا ما جعل أطراف اللعبة وأسرة الرياضة تتخوف من التأثير السلبي للإيقاف على الخطط والبرامج والاستعداد للأحداث التي تقام بداية من 2021.

عبيد الجسمي: اللعبة تعيش حالة ضياع

دبي (الاتحاد)

يرى عبيد الجسمي نجم السباحة السابق، أن الوضعية المعلقة لإدارة السباحة، في ظل الظروف الحادثة، تجعل اللعبة المتضرر الأول، لأن إيقاف الانتخابات، يوجد حالة من الضبابية بخصوص المرحلة المقبلة، وبالتالي ينعكس سلباً على برامج وخطط المواسم المقبلة.

وأضاف أن اللعبة تعيش حالة من الضياع في هذه الفترة، والسباحون يختفون بشكل تدريجي، بسبب عدم وجود دور فعال لاتحاد السباحة، سواء في تطوير الرياضة، أو في الاهتمام بالسباحين المواطنين، والمنتخبات الوطنية، واستغرب من عدم وجود أي تحضيرات أو خطط تحضير لبطولة العالم التي تقام في ديسمبر المقبل، على أرض الإمارات، مناشداً ضرورة أن تتحمل الأندية مسؤوليتها، سواء في وضع لوائح النظام الأساسي التي تخدم اللعبة، أو بالنسبة لاختيار مجلس جديد قادر على النهوض بالسباحة، حتى لا تختفي تماماً.

السماحي: لا مصلحة لنا في التأخير

دبي (الاتحاد)

أوضح سلطان سيف السماحي رئيس اتحاد السباحة وكرة الماء والغطس، أن مجلس إدارة الاتحاد الحالي لا مصلحة له في إيقاف إجراء انتخابات الإدارية الجديدة 2020-2024، وأنه ينتظر اعتماد الاتحاد الدولي للنظام الأساسي ولائحة الانتخابات، حتى يبدأ في مباشرة إجراء الانتخابات، كما سبق له التأكيد أن الاتحاد المحلي ملزم بإنفاذ تعليمات الاتحاد الدولي بحكم أنه يحمل عضويته، ويخضع لأنظمته وقوانينه النافذة على كل الاتحادات الوطنية للسباحة حول العالم، طبقاً لقواعد ومواثيق اللجنة الأولمبية الدولية.

المطوع: الانتظار «غير صحي»

دبي (الاتحاد)

يرى الدكتور أحمد المطوّع، الأمين العام لاتحاد كرة الطائرة، والمترشح لمنصب الرئاسة في الانتخابات المقبلة، أن إيقاف إجراءات العملية الانتخابية التي انطلق فيها اتحاد الطائرة، يجعل الوضع قيد الإيقاف والانتظار، مما يولد وضعية غير صحية.

وأضاف أن إيقاف الانتخابات من مركز التحكيم الرياضي طال كثيراً، في الوقت الذي كان من المفترض بدء المجلس الجديد مهامه منذ أواخر السنة الماضية، وانطلاقة العمل في الخطط والإستراتيجيات التي يضعها.

وأشار المطوع إلى أن المجلس الحالي يدير اللعبة بشكل عادي، ويشرف على سير المسابقات وبرامج المنتخبات، لكنه لا يمكن أن يرسم خططاً وتصورات بعيدة المدى، وهذا ما يتطلب سرعة إصدار مركز التحكيم لقراره، وبالتالي معرفة مصير الانتخابات، إما باستكمال المسار، أو بالعودة إلى نقطة البداية.

محطات في أزمة الطائرة

- 26 أغسطس: جمعية عمومية غير عادية لاعتماد النظام الأساسي

- 27 سبتمبر: فتح باب الترشح للانتخابات

- 11 أكتوبر: غلق باب الترشح

25 أكتوبر: إصدار القائمة المبدئية للمترشحين

- 26 أكتوبر: مركز التحكيم يوقف الانتخابات

محطات في أزمة السباحة

- 8 أغسطس: عقد جمعية عمومية غير عادية

- 21 أغسطس: جمعية عمومية غير عادية لمناقشة تعديلات النظام الأساسي

- 29 أغسطس: ورشة مناقشة لوائح النظام الأساسي

- 5 سبتمبر: اعتماد النظام الأساسي لاتحاد السباحة

- 17 سبتمبر: فتح باب الترشح للانتخابات

- 22 سبتمبر: الاتحاد الدولي للسباحة يوقف الانتخابات