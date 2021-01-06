التزلج يدشن موسم «أبوظبي البحري»

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي للنادي، تنطلق غداً فعاليات الجولة الأولى، من بطولة الإمارات للتزلج على الماء، وبتنظيم من النادي البحري، وبمشاركة أكثر من 20 متسابقاً عبر المنافسات التي تجتذب الشباب وعشاق المغامرة في كل مرة.

وتدخل المنافسة الموسم الرابع، حيث إنها تعد من التجارب الحديثة للرياضة البحرية، والتي يرغب النادي، من خلالها إلى تطوير مهارة وقدرات المتسابقين الإماراتيين في الرياضة.

ويبدأ الموسم الجديد للنادي البحري بقوة، من خلال الإعلان عن بطولات وأنشطة يناير، والتي تبدأ مع التزلج على الماء، ومن بعده بطولة الإمارات لزوارق الريموت كنترول، وفي نهاية الشهر انطلاق الجولة الأولى من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد.

وتنطلق المنافسة غداً مع المرحلة الأولى، والتي تبدأ في الثامنة صباحاً، وتستمر حتى نهاية التصفيات المخصصة لكل المشاركين، على أن تبدأ المرحلة الثانية في الثانية بعد الظهر، ويعقبها تتويج الفائزين بالمراكز الأولى.

أكد سالم الرميثي المدير العام لنادي أبوظبي البحري، أن منطقة كورنيش أبوظبي ستكون مكاناً مميزاً للمنافسة والتحدي بين المشاركين للظفر بألقاب البطولة في أولى الجولات للموسم الجديد، وشدد على أن الشباب يجد فرصة لأن يبدع، ويقدم أفضل ما لديه على المياه.

وقال: وصلت خبرة المتسابقين إلى القدرة على التحكم بالتزلج على الماء، واحتساب النقاط للتعرف على المراكز التي وصلوا إليها، وهناك حركات عديدة وكثيرة تقوم بتحديد الفائز من خلال سير الاستعراض، ويمنح كل متسابق 5 دقائق، ليقدم أفضل ما لديه من استعراض.