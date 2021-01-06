«الدون».. 250 مليون متابع على «إنستجرام»

أنور إبراهيم (القاهرة)

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، أول شخص في العالم، يصل إلى رقم 250 مليون متابع على «إنستجرام»، متقدماً بذلك على شخصيات أخرى شهيرة في عالم الغناء والتمثيل، وأيضاً على منافسه اللدود الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، وساعد رونالدو على تحقيق هذا الرقم الخرافي، حجم ما ينشره من صور وأخبار وتعليقات على «إنستجرام».

وجاء في المركز الثاني بعد «الدون»، المطربة الأميركية الشهيرة أريانا جراندي التي يتابعها 214 مليون شخص، ثم الممثل الأميركي «المصارع سابقاً» دواين جونسون الملقب بـ «الصخرة» في المركز الثالث بـ 210 ملايين متابع.

ونشر رونالدو رسالة على حسابه الرسمي، وجه فيها الشكر إلى جماهيره ومحبيه على دعمهم له، وقال: «250 مليوناً»، ياله من رقم لا يصدق! شكراً للجميع، أنتم جزء من هذه الرحلة.