«السلة» يستحدث رابطة «3 في 3»

علي معالي (دبي)

وزع اتحاد كرة السلة برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي الحقائب الإدارية، حيث يصبح القرقاوي المتحدث الرسمي، ورئيساً للجنة المالية والتسويق، وعبداللطيف الفردان نائباً لرئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات، ومحمد عبدالله الحاج رئيس المكتب التنفيذي، المدير المالي، رئيس اللجنة الفنية، وسالم المطوع الأمين العام للاتحاد، ومنصور الهاشمي عضو المجلس الجديد، الأمين العام المساعد، وفريد القيواني عضو المجلس، رئيساً للجنة الإعلام والتحول الرقمي، وحمدان سعيد عضو المجلس الجديد رئيساً للجنة شؤون اللاعبين والأندية، وعلي حسن الأميري عضو المجلس الجديد رئيساً للجنة العمليات والمتابعة، وميثاء بن ضاوي عضو المجلس، رئيس لجنة كرة السلة النسائية.

واستحدث المجلس، وللمرة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط، رابطة كرة السلة 3 في 3، وتم اختيار خالد الهنائي رئيساً لها، في بادرة تؤكد الوضع المستقبلي المتميز لهذه اللعبة، في ظل الخبرات الكثيرة لدى الهنائي، وإسناد مهام لجنة الاستئناف إلى بدر الحمادي، ولجنة الانضباط إلى وليد بني حماد، ولجنة شؤون الحكام إلى داوود التميمي، وهي لجنة مختصة بتعيين الحكام للمباريات والمسابقات التي تنضوي تحت مظلة الاتحاد، ولجنة شؤون التحكيم إلى حسين البلوشي، وهي لجنة لتطوير مستوى التحكيم، وللمرة الأولى يتم تشكيل لجنتين منفصلتين تهتم بشؤون الحكام والتحكيم.

وجدد المجلس الثقة في الدكتور منير بن الحبيب مديراً فنياً للمنتخبات الوطنية، ومديراً فنياً للاتحاد، في ظل الخبرات الكبيرة لدى ابن الحبيب في هذا المجال.

وعبر اللواء «م» إسماعيل القرقاوي عن طموحه بأن تكون الدورة الجديدة فرصة للتطوير المناسب، في ظل النظام الجديد، وهناك توجيهات بالاستعانة بعناصر من خارج المجلس لمزيد من الشفافية، وبعد الاستقرار النهائي على الاختيار في التشكيل، وكل اللجان تقوم كل لجنة بتشكيل قائمة عملها للعرض على مجلس الإدارة للاعتماد النهائي لكل اللجان، والانطلاق نحو تقديم الأفضل كل في مجاله.

وأضاف: خلال 3 أشهر من تشكيل اللجان، يتم عمل تقييم دوري لتعديل وتصحيح أي أخطاء تظهر، وهو أمر طبيعي، لكي تسير اللعبة بطريقة منظمة وشفافية كاملة أمام جميع المهتمين باللعبة.