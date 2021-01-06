«أبيض الناشئين» يترقب «الدمج» مع «الشباب»

معتصم عبدالله (دبي)

يترقب لاعبو منتخب الناشئين، والجهاز الفني بقيادة ماجد سالم، قرارات لجنة المنتخبات بشأن الدمج مع بقية زملائهم في منتخب الشباب مواليد 2003، بعد قرار الاتحاد الآسيوي، إلغاء نهائيات كأس آسيا 2020 بالبحرين، والتي كان من المقرر إقامتها العام الحالي، بسبب تأثيرات «جائحة كورونا»، وبالتزامن مع قرار الاتحاد الدولي «الفيفا» إلغاء «نسخة 2021» لكأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً، مع احتفاظ بيرو بحق الاستضافة عام 2023.

وكان «أبيض الناشئين» مواليد 2004 الممثل الوحيد لمنتخبات المراحل السنية، في البطولات القارية، بعد تصدره ترتيب المجموعة السادسة للتصفيات التي استضافتها بيشكيك في قرغيزستان خلال سبتمبر 2019، مقابل وداع منتخب الشباب 2001، من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً، والتي أقيمت بإيران خلال سبتمبر 2019 أيضاً.

وستكون المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً 2022 المشاركة «القارية» الرسمية الأولى للمنتخب الذي ينتظر وضوح الرؤية بشأن الجهاز الفني الجديد، والذي يقود المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

على صعيد متصل، يستعد منتخب الشباب 2001، والذي يمثل نواة للمنتخب الأولمبي، لإقامة تجمع قصير خلال الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يخوض «ودية» أمام منتخب إسرائيل خلال فبراير المقبل، في انتظار الاستقرار على المدرب الذي يقود المنتخب، حيث تتجه النية إلى إسناد المهمة «مؤقتاً» لسليم الشامسي مساعد مدرب المنتخب الأول.