الجزيرة والشارقة وشباب الأهلي إلى نهائي كأس اليد

دبي (الاتحاد)

تأهل الجزيرة والشارقة وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الإمارات لكرة اليد للرجال، بعد انتهاء الدور التمهيدي، ولعب فارق الهدف الدور الأكبر في تحديد مصير الفرق للتأهل إلى النهائي، أو اللعب على مراكز الترضية.

فاز الجزيرة على العين 31-30، ضمن المجموعة الأولى، وبني ياس على الوحدة 26-25، ليتصدر الجزيرة قمة المجموعة، ويليه العين ثم بني ياس والوحدة.

وفي المجموعة الثانية، تعادل الشارقة والنصر 21-21، ليتصدر الشارقة بفارق الأهداف عن النصر، وفاز دبا الحصن على الظفرة 27-20، ليأتي الحصن ثالثاً والظفرة رابعاً.

وتفوق شباب الأهلي على الوصل 29-26، ليتصدر المجموعة الثالثة، يليه الوصل ومليحة، وضمت المجموعة 3 فرق فقط.

وتقام مباريات النهائي بين الفرق الثلاثة أوائل المجموعات، بنظام دوري من دور واحد، حيث يلتقي الجزيرة مع الشارقة غداً، بصالة شباب الأهلي، والجزيرة مع شباب الأهلي بصالة الشارقة 15 يناير، فيما يلتقي الشارقة وشباب الأهلي 22 يناير بصالة الجزيرة، ويتحدد بعدها البطل طبقاً للترتيب النهائي.