نادي الشباب السعودي يقيل مدربه البرتغالي كايشينيا

أعلن نادي الشباب السعودي، الثلاثاء، إقالة مدربه البرتغالي بيدرو كايشينيا المدير الفني للفريق.

وكتب النادي، في بيان على حسابه الرسمي عبر شبكة تويتر، «قررت إدارة نادي الشباب إنهاء عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السيد بيدرو كايشينيا، وتكليف المدرب الإسباني كارلوس هرنانديز (مدرب درجة الشباب) بديلاً عنه».

ووجهت إدارة الشباب الشكر لبيدرو كايشينيا على ما قدمه خلال الفترة الماضية.

وودع الشباب البطولة العربية من الدور قبل النهائي عقب الخسارة أمام الاتحاد بنتيجة 3/ 4 في مجموع المباراتين.