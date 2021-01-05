خورفكان يشعل «انطلاقة الميركاتو»

فيصل النقبي (خورفكان)

شهد اليوم الأول للانتقالات الشتوية، انطلاقة ساخنة أشعلتها صفقات خورفكان المدوية، والتي مثلت مفاجأة كبيرة للشارع الرياضي. وافتتح «النسور» تعاقدات في «الميركاتو» بضم إسماعيل الحمادي، وسالمين خميس، على سبيل الإعارة من شباب الأهلي، حتى نهاية الموسم الحالي.

ويذكر أن خورفكان ضم أيضاً المدافع عبدالله الرفاعي من الوحدة، ولاعب الوسط طارق الخديم من الشارقة، مسجلاً بذلك زخماً قوياً لصفوفه مبكراً.

ومن المتوقع أن ترتفع حرارة «الميركاتو الشتوي»، خلال الأيام المقبلة، سواء بالانتقالات الداخلية، أو بصفقات جديدة للأجانب.