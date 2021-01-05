93 خيلاً في سباق «ديرة»

محمد حسن (دبي)

كشفت إدارة مضمار جبل علي، تفاصيل سادس حفلات الموسم بالمضمار، والذي يقام بعد غدٍ، وأطلق عليه اسم «ديرة»، ويتألف من 7 أشواط، خصصت كلها للخيول المهجنة الأصيلة، ماعدا الشوط الأول الذي خصص للخيول العربية، وتتنافس في الحفل 93 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه المالية 466 ألف درهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة، أمس، بحضور ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والمهندس شريف الحلواني، مدير مضمار جبل علي، وحسن الرضا، نجل المرحوم الدكتور حسين الرضا، وسهيل النجار من شركة المشرق لخدمات الري، وعامر مكي من بنك دبي التجاري، وباسم زكريا من الشعفار للاستثمار.

وتقدم شريف الحلواني بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في دبي، وحيا الحلواني الرعاة وشركاء النجاح في مضمار جبل علي، وخص في ذلك سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لدعم سموه الدائم للمضمار الأصفر.

ونقل ميرزا الصايغ تحيات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للحضور، وقال: إن سموه يتماثل للشفاء بسرعة بعد الجراحة التي أجراها مؤخراً، متمنياً من الله أن يعود لكامل صحته قريباً.

وأشاد بفوز سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بصدارة الملاك في السباقات البريطانية، مؤكداً أن رعاية إسطبلات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بمضمار جبل علي، تعتبر مبدأ واهتماماً بهذه الرياضة في المحافل المحلية.

من جانبه، أعرب حسن حسين الرضا عن سعادته في المشاركة في مؤتمر سباق ديرة، مشيداً بمبادرة تكريم والده المرحوم الدكتور حسين الرضا الذي لعب دوراً حيوياً في دعم الخيول العربية.

وأضاف أن المرحوم كان من المهتمين بسباقات الخيول العربية، وأسهم في تطوير هذه الرياضة منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي، وسعى من خلال دوره رئيساً لجمعية مربي الخيول العربية لزيادة الاهتمام بهذه الفئة، تعبيراً عن شغفه وحبه لها، وقام بتأسيس مربط الصحراء، والذي أنتج أكثر من 150 خيلاً على مر السنين.