«دبي البحري» يعتمد الترتيب العام للمرة الأولى

دبي (الاتحاد)

اعتمد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وللمرة الأولى في «روزنامة» موسم 2020 - 2021، ثلاث جولات، ضمن بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق المائية بالمظلات «كايت سيرف»

وتنطلق أولى الجولات يومي الجمعة والسبت المقبلين في شاطئ نسناس في جميرا، فيما تقام الجولة الثانية 14 و15 يناير، والثالثة 26 و27 مارس المقبل.

وتعد منافسات الجولة الأولى واحدة من ثلاث مراحل ينظمها النادي في الموسم البحري، في إطار اهتمامه الكبير بهذه الرياضة، وضمن استراتيجية التعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتزحلق على الماء برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان. ويجمع الحدث المرتقب نهاية الأسبوع نخبة من محبي الرياضة المحترفين والهواة من داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى نجوم منتخبنا الوطني يتنافسون في ألقاب فئات هايدروفويل وتوين تيب وفري ستايل.

وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في النادي، إن بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف ترتدي «حلة» جديدة ومستحدثة هذا الموسم، بعد زيادة عدد الجولات، ورفعها لتصبح 3 جولات على مدار الموسم.

وأضاف القمزي أن القرار الجديد هذا الموسم يأتي تقديراً للشعبية الكبيرة التي حصلت عليها الرياضة، والتي عرفتها شواطئ دبي منذ أكثر من عقدين، وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية هو المبادر لتنظيم أول بطولة عام 2005.

وأشار مدير إدارة السباقات إلى أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وبعد الإقبال الكبير الذي تحقق لبطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف في المواسم الثلاثة الماضية، قرر اعتماد الترتيب العام لفئات البطولة، من أجل زيادة الحافز للمشاركين والمشاركات، وإكساب الحدث بعداً تنافسياً، يسهل فيه تصنيف المشاركين، خاصة أن هذه الرياضة ستدخل التاريخ من أوسع أبوابه في الدورة الأولمبية المقبلة 2024.