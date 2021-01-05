فيسيلينوفيتش ضحية «الشبح 6»!

أبوظبي (دبي)

رفع قرار إدارة الظفرة، إنهاء التعاقد مع الصربي الصربي أليكساندر فيسيلينوفيتش، عدد إقالات المدربين في دوري الخليج العربي إلى 6، بانضمام الأخير للقائمة التي شملت راوؤل كانيدا «خورفكان»، مارك فوتا «الوحدة»، لورينت ريجيكامب «الوصل»، كونتيس «حتا»، زاراجوسا «شباب الأهلي».

وشملت قائمة التغييرات في الأجهزة الفنية للأندية «المدربين المؤقتين» الذين تناوبوا لفترات محدودة في قيادة الأندية، أمثال بدر صالح «خورفكان»، قبل تولي البرازيلي كايو المهمة، محمد قويض العائد مجدداً للظفرة بعد توليه المهمة بداية الموسم، سالم ربيع المدرب المساعد الحالي لفريق الوصل، حينما خلف ريجيكامب قبل اسناد المهمة للبرازيلي هولمان.

وتخطت الإقالات قبل نهاية الدور الأول للموسم الحالي الفترة ذاتها من الموسم الماضي 2019- 2020 «الملغى» بنهاية «الجولة 19»، والتي ضمت 6 مدربين بنهاية الجولة السادسة ممثلين في فابيو فيفاني «اتحاد كلباء»، كايو زاناردي «النصر»، يورجن ستريبل (الجزيرة)، موريس شتاين «الوحدة»، باولو كاميلي «خورفكان»، إيفان ليكو «العين»، علماً أن عدد المقالين وصل إلى 8 مدربين بنهاية «الجولة 19»، قبل قرار الإلغاء بعد انضمام مجيد بوقرة «الفجيرة»، رودولفو أروابارينا «شباب الأهلي».