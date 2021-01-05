«الملك» يلجأ إلى «البدلاء» أمام «الإمبراطور»

علي معالي (الشارقة)

يمنح عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة «الضوء الأخضر» والفرصة للاعبي «الدكة»، للظهور في مباراة الوصل بعد غدٍ، في كأس الخليج العربي، ما يعني الاستعانة بأوراق جديدة لم تحصل على الفرصة المناسبة في الدوري، بهدف إراحة بعض الكبار، خاصة المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز.

ومن المتوقع أن يدفع العنبري بالمهاجم سالم صالح، وكذلك سيف راشد، مع الاستمرار في الاستفادة من جهود خالد باوزير، مع الحفاظ على الطرفين علي الظنحاني وماركوس ميلوني.

ويفتقد الشارقة جهود خالد الظنحاني الذي أجرى جراحة، وكايو الذي يخضع لبرنامج التأهيل، والفرصة مناسبة لإشراك المدافع عبدالعزيز الكعبي، فيما يبحث سيف راشد عن الفرصة ليعود إلى سابق عهده، حيث أثبت البرازيلي المقيم لوان بيريرا كفاءته، واستطاع خطف المركز منه.

وتتدرب مع «الملك» مجموعة من لاعبي تحت 21 سنة، ومنهم عبدالرحمن جمعة ربيع «الموهوب الصغير»، ويؤدي البرازيلي جوناثاس التدريبات المنفردة، بعدما تعرض للإصابة، قبل انطلاق الموسم، ولكنه حالياً بحالة جيدة، ويخضع لبرنامج تأهيل قوي.