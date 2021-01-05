مليونا دولار جوائز «الببجي»

دبي (الاتحاد)

تجمع دبي نخبة من نجوم الرياضات الإلكترونية وأبطال لعبة «الببجي»، حيث تشهد «كوكاكولا أرينا» في دبي نهائيات البطولة العالمية للرياضات الإلكترونية، من 21 إلى 24 يناير الجاري، بمشاركة 16 من أبرز الفرق المصنفة حول العالم، يمثلهم 150 شخصاً ما بين لاعبين وإداريين للتنافس على لقب البطولة الكبرى، وجوائزها المالية التي تصل إلى مليوني دولار.

ويأتي تنظيم البطولة بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وتضم دبي جميع مستلزمات النجاح والتميز في تنظيم البطولة، من حيث الموقع الجغرافي وسط العالم، وتوفر الفنادق والمرافق السياحية الرائعة التي توفر للمشاركين من نخبة اللاعبين أجواءً مريحة للتنافس، وكذلك صالات تنظيم الفعاليات ذات المستوى العالمي، والرحلات الجوية المستمرة التي تربط دبي بالعالم وشبكة الاتصالات الحديثة فائقة السرعة.