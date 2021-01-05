الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل 40 إصابة بـ«كورونا» في أسبوع

أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى معدل إصابة في أسبوع واحد هذا الموسم.

ومنذ انطلاق الموسم الجديد، أصيب 171 شخصاً في الدوري الممتاز بفيروس كورونا خلال 19 جولة من الفحوص.

ويجري الدوري حاليا جولتين من الفحوص أسبوعياً، ولم يكشف عن أسماء المصابين الجدد، لكنه قال إنهم يخضعون للعزل الذاتي لعشرة أيام.

وقال الدوري، في بيان «يؤكد الدوري الممتاز أنه بين يوم الاثنين 28 ديسمبر والخميس 31 ديسمبر خضع 1311 من اللاعبين والعاملين لاختبارات كوفيد - 19، وظهرت من بينهم 28 حالة إصابة جديدة».

وأضاف «وخلال الفترة بين الجمعة أول يناير والأحد الثالث من يناير، خضع 984 من اللاعبين والعاملين لاختبارات (كورونا)، وظهرت من بينهم 12 حالة إصابة جديدة».