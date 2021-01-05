«اليونايتد» و«السيتي».. حوار «العيار الثقيل»

لندن (أ ف ب) - يشهد نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، مواجهة من «العيار الثقيل»، بين الجارين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

يدخل «البلومون» بقيادة الإسباني جوسيب جوارديولا اللقاء بمعنويات الانتصارات الأربعة متتالية، بينها ربع نهائي كأس الرابطة على أرسنال 4-1 خارج ملعبه، ثم على الفريق اللندني الآخر تشيلسي 3-1 الأحد في الدوري خارج ملعبه.

ويحاول «السماوي» تأكيد تفوقه على «اليونايتد»، عندما أنهى مشوار «الشياطين الحمر» عند هذا الدور «3-1 ذهاباً في أولد ترافورد وصفر - 1 إياباً»، في طريقه لإحراز لقب النسخة الماضية على حساب أستون فيلا.

وفي المقابل استعاد «اليونايتد» شيئاً من بريق الماضي، ولم يخسر محلياً في 11 مباراة متتالية، بينها ربع نهائي كأس الرابطة، حين تغلب على إيفرتون 2 - صفر خارج ملعبه.