ميلان ويوفنتوس.. «حرب الكالشيو»!

ميلانو (أ ف ب) - رغم أن الموسم لم يصل إلى منتصفه، يسعى ميلان لتأكيد جديته بالمنافسة في لقبه الأول منذ 2011، وذلك من خلال الفوز على ضيفه وغريمه يوفنتوس، في المرحلة السابعة عشرة، من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبعد أن اكتفى بمشاهدة يوفنتوس، يحتكر اللقب في المواسم التسعة الماضية، فيما عانى حتى في حجز بطاقته إلى دوري الأبطال، فرض ميلان نفسه هذا الموسم منافساً جدياً، رغم افتقاده إلى الأسماء الرنانة، باستثناء المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش المرشح غيابه مجدداً عن الفريق لعدم تعافيه تماماً من إصابة تعرض لها في الفخذ خلال مواجهة نابولي «3 - 1» في 22 نوفمبر.

ويدرك فريق المدرب ستيفانو بيولي الذي يتصدر الترتيب بفارق نقطة فقط عن جاره اللدود الإنتر، أن الفوز بمباراة اليوم يخوله إزاحة يوفنتوس عن السباق؛ لأنه يبتعد عن الأخير بفارق 13 نقطة.

ولم يذق ميلان طعم الهزيمة في آخر 12 مرحلة من الموسم الماضي، وتحديداً منذ السقوط أمام جنوى 1-2 في 8 مارس، وجميع المباريات الـ15 هذا الموسم، لكن هذه السلسلة مهددة اليوم، خاصة إذا قدم البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفاقه في فريق المدرب أندريا بيرلو المستوى نفسه الذي ظهروا به الأحد أمام أودينيزي 4-1.

وسيكون رونالدو الخطر الأكبر على ميلان، بعدما سجل 14 من الأهداف الـ29 لفريق «السيدة العجوز» هذا الموسم، بينها ست ثنائيات.

وتميز ميلان هذا الموسم بالمساهمة الجماعية في التسجيل، إذ وصل إلى الشباك 13 لاعباً مختلفاً، من ضمنهم إبراهيموفيتش، مقابل 8 فقط ليوفنتوس الذي سقط في زيارته الأخيرة إلى «سان سيرو» بنتيجة 2-4 في يوليو الماضي.

وستكون المباراة هي الزيارة الأولى لبيرلو المدرب في مواجهة فريقه السابق ميلان الذي دافع عن ألوانه من 2001 حتى 2011 وتُوج معه بالدوري مرتين، ومثلهما في دوري أبطال أوروبا قبل الانتقال إلى يوفنتوس.

ورغم الخصومة الشديدة بين الفريقين، يمني الإنتر النفس بأن يكون الفوز في مباراة «سان سيرو» من نصيب يوفنتوس، لأن ذلك يمنحه فرصة إزاحة جاره عن الصدارة، التي يتربع عليها الأخير بفارق نقطة عن فريق المدرب كونتي.