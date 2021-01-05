365 فارساً وفارسة في افتتاح موسم القدرة

أبوظبي (الاتحاد) - شارك 365 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات في افتتاح موسم سباقات القدرة الجديد، والذي أقيم بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم في أبوظبي، ليمثل ذلك انطلاقة ناجحة وقوية للموسم.

وتضمّن اليوم الافتتاحي سباقين، الأول لمسافة 40 كلم، بمشاركة 249 فارساً وفارسة، والثاني لمسافة 80 كلم، بمشاركة 116 فارساً وفارسة، وتأهل أصحاب المراكز المتقدمة، وشهد السباقان تنافساً قوياً بين المشاركين في رحلة البحث عن التأهل إلى المرتبة الأعلى.

ويقام اليوم سباق دولي لمسافة 100 كلم نجمة واحدة، ومن المنتظر أن يشهد مشاركة كبيرة، خاصة أنه السباق الأكبر في بداية الموسم، ضمن سلسلة سباقات قرية بوذيب، والتي تستضيف 22 سباقاً وبطولة هذا الموسم من جملة 56 سباقاً تستضيفها ميادين القدرة.

وأشاد أحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية والسباق، بالنجاح الكبير الذي سجله اليوم الأول للسباقات التأهيلية بقرية بوذيب، وذلك من خلال المشاركة الكبير للفرسان والفارسات، وهذا تأكيد على رغبة الجميع، فرساناً وفارسات وأندية وملاكاً ومدربين وإسطبلات، على الإسهام في نجاح الموسم، وكذلك الوصول إلى النتائج الجيدة التي تضمن تأهل الفرسان والفارسات بعد عمل وجهد طوال الفترة الماضية في الإعداد لخوض التحديات.

وأشاد السويدي بالجهود الكبيرة التي قام بها فريق العمل بالاتحاد في إجراء تحديثات متميزة في مرافق قرية بوذيب من أجل تسهيل مهمة المشاركين، وبما يتوافق مع المعايير المطلوبة، وهو جهد مقدر، نتاجه الصورة الرائعة التي رسمها هذا الجهد على القرية، مما منح المشاركين الفرصة الكاملة لتقديم أفضل أداء.