10 بطولات في «روزنامة» التايكوندو

دبي (الاتحاد) - أعلن اتحاد التايكواندو روزنامة الموسم الجديد، وتتضمن إقامة 10 بطولات للذكور والإناث، وتنطلق أولى المسابقات يوم الجمعة المقبل في ضيافة اتحاد كلباء لفئة الذكور، بينما تقام السبت منافسات الإناث، بمشاركة جميع الأندية والمراكز في الدولة، من دون جمهور، ووفقاً للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، منها عدم إجراء مراسيم التكريم، إضافة إلى المعايير الأخرى، مثل التباعد.

ورحب العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكوندو بأسرة اللعبة بمناسبة انطلاق الموسم الجديد، متمنياً لجميع الأندية واللاعبين تحقيق النجاحات التي يتطلعون إلى الوصول إليها، مؤكداً أن الاتحاد استعد بشكل مثالي لاستقبال فعاليات الموسم، مشيداً بجميع فرق العمل للجاهزية الكاملة للحدث، ومنها لجنة الحكام، وغيرها من اللجان المساهمة، بأن تظهر المنافسات بصورة متميزة.

وقال: تأتي في واجهة الاستعدادات إقامة المنافسات، وفقاً للإجراءات الاحترازية التي تم اعتمادها من الجهات الرسمية، وبما يسهم بالوصول إلى أعلى درجات الصحة والسلامة، وبما يؤمن سلامة الرياضيين والإداريين والحكام والمدربين والمنظمين.