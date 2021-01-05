ليوناردو.. موسم «أبيض»! مع شباب الأهلي

منير رحومة (دبي)

مع انطلاقة «الميركاتو الشتوي»، وبدء الأندية في إبرام الصفقات، أصبح من الصعب عودة البرازيلي ليوناردو دي سيوزا لاعب شباب الأهلي، إلى دوري الخليج العربي هذا الموسم، بسبب عدم اكتمال جاهزيته، وذلك بعد الجراحة التي أجراها خلال سبتمبر الماضي في «القدم» بالبرازيل.

ورغم دخول مهاجم «الفرسان»، في مرحلة التأهيل والعلاج الطبيعي، إلا أن ضيق فترة

«ميركاتو الشتاء» التي تنتهي 3 فبراير المقبل، تجعل ليوناردو غير مؤهل للعودة إلى الملاعب وخوض المباريات، وبالتالي سيكون موسم اللاعب «أبيض»، علماً أنه لعب 11 مباراة في الموسم الماضي، سجل خلالها 7 أهداف بدوري الخليج العربي، وتعرقلت مسيرته بسبب الإصابة التي أبعدته لأكثر من فترة عن الفريق، قبل أن يتم اتخاذ قرار إجراء الجراحة.

ويذكر أن «الفرسان» كان يعول كثيراً على ليوناردو لتقديم الإضافة، بفضل إمكاناته الكبيرة، وخبرته في دوري الخليج العربي، إلا أن الإصابات عرقلت مسيرته، ولم تحقق الاستفادة المرجوة من التعاقد معه.

المعروف أن كثرة الإصابات، حرمت شباب الأهلي من الاستفادة بجهود العديد من نجومه الأجانب هذا الموسم أيضاً، حيث يغيب الأرجنتيني كارتابيا، ومعه هيلدون راموس لاعب الرأس الأخضر، منذ فترة طويلة عن قائمة الفريق، وقبلهما البرازيلي كارلوس إدورادو لأكثر من شهر، مما انعكس سلباً على أداء «الفرسان»، وأفقد الفريق الانسجام والثبات في التشكيلة، وتسبب في الابتعاد عن دائرة المنافسة على المراكز المتقدمة بجدول ترتيب الدوري.

ليوناردو دي سيوزا

العمر: 29

الجنسية: البرازيل

النادي: شباب الأهلي

المركز: مهاجم

مباريات هذا الموسم: 0

مباريات الموسم الماضي: 11

الأهداف: 7

صناعة اهداف: 7

الإنذارات: 3



