رئيس اتحاد الكرة يثمّن دعم محمد بن زايد للرياضة

ثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للرياضة الإماراتية واهتمام سموه المتواصل باللعبة الشعبية الأولى لأهميتها في ترسيخ قيم التسامح والسلام والتقارب بين شعوب العالم. وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، جياني انفانتينو رئيس «الفيفا» في قصر الشاطئ بالعاصمة أبوظبي، يؤكد اهتمام سموه بكرة القدم المحلية والدولية، حيث إنه، بفضل الله وجهود سموه، عادت الروح للأنشطة الرياضية في الدولة، بما فيها مسابقات كرة القدم.

وقال رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، إن الرياضة الإماراتية حققت العديد من الإنجازات بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فعلى الرغم من مسؤوليات سموه الجسام، إلا أنه يولي الرياضة الاهتمام الكبير ويقدم لها كل الدعم من أجل أن تتقدم وتتطور وتحقق الإنجازات. وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكداً أن أسرة كرة القدم الإماراتية ستعمل بكل طاقتها من أجل تحقيق أهداف التطور.

وأضاف: «نحن فخورون بقيادتنا الرشيدة التي تسعى لتحقيق الأفضل في كل المجالات، بما فيها المجال الرياضي، وخاصة كرة القدم، اللعبة التي تبني جسور الود والوئام بين الشعوب، وتسهم في تقارب الثقافات المختلفة على مدرجات الملاعب في كل أرجاء العالم».



