«الإعصار» يبدأ «الشتوية» بحثاً عن «الربيع»!

مراد المصري (دبي)

دخل حتا في مرحلة الهدوء، ترقباً لترتيب أوراقه، من خلال القيام بعدد من التغييرات المحدودة، خلال «الميركاتو الشتوي»، مع محاولة الفريق لاستعادة قواه، قبل العودة إلى دوري الخليج العربي، منتصف يناير الجاري، والأمل بحصد النقاط لتحسين الترتيب.

ويستغل المدرب الصربي فلاديمير فترة الراحة الأطول، منذ توليه المهمة لقيادة «الإعصار» خلفاً لليوناني كريستوس كونتيس، لتطبيق برنامجه بشأن رفع الجاهزية البدنية، إلى جانب تأهيل المصابين، وأبرزهم البرازيلي فارياس الذي أصبح جاهزاً للعودة إلى المباريات سواء في الجولة المقبلة، أو بداية مع مرحلة الإياب بكل تأكيد.

وقدم المدرب تقريره الفني الكامل الذي يوضح فيه الجوانب التي تحتاج إلى التحسين، خصوصاً الهجوم، بعدما سجل الفريق 6 أهداف فقط، نصيب الأجانب منها هدفان فقط، وتحديداً موسوندا الذي اكتفى بهدف «يتيم»، وهو يواجه «مقصلة الرحيل» خلال الشهر الجاري، حيث اعتمد المدرب على المهاجم المواطن سعيد جاسم في التشكيلة الأساسية عوضاً عنه، إلى جانب إعادة تقييم كيفن ألكسندر الذي لم يترك أوراق اعتماده بدرجة كاملة.

ويتطلع «الإعصار» إلى استغلال فترة التقاط الأنفاس الحالية، في محاولة أخيرة من أجل العودة بصورة أفضل، وتحسن أداء الفريق في المباريات الأخيرة، وارتفع نسق الأداء تدريجياً، حتى نجح بحصد نقطته الثانية في المباراة الماضية أمام اتحاد كلباء، إلا أنه يدرك تماماً أنه بحاجة لحصد المزيد في المباريات المقبلة، في حال أراد الاستمرار في «الأضواء».



