113 لاعبة في بطولة أبوظبي المفتوحة لـ «تنس المحترفات»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق في الساعة العاشرة صباح الغد، في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، منافسات النسخة الأولى لبطولة أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات المحترفات فئة «500 نقطة»، تحت إشراف اتحاد لاعبات التنس للمحترفات، وبتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع مبادلة ومدينة زايد الرياضية وشركة أبوظبي للترفيه وهيلث بوينت.

وتقام البطولة وفقاً لأعلى معايير السلامة والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، طبقاً للبروتوكول المتبع لعودة واستئناف الأنشطة والفعاليات الرياضية في أبوظبي، حيث يدشن الحدث العالمي افتتاحية أجندة الفعاليات الرياضية العالمية في أبوظبي عام 2021.

وستكون أبوظبي على موعد عالمي جديد، وهي تحتضن نخبة لاعبات التنس المحترفات في العالم، حيث تشارك في البطولة 113 لاعبة في منافساتها التي تستمر حتى 13 يناير الجاري، والذي يشهد نهائيات الفردي والزوجي للبطولة التي أسفرت قرعتها عن مواجهات قوية يشهدها الدور الأول للفردي الرئيسي من البطولة، وتجمع أبرز مباريات الدور الإسبانية المصنفة العالمية الأولى سابقاً موجوروزا مع الفرنسية ملادينوفيتش، والتونسية أنس جابر في مواجهة الروسية بافليوتشينكوفا، والروسية كاساتكينا مع الكورية الجنوبية كيو وانج، والتشيكية فوندروسوفا مع التايبيه يوشي هسيه، والتشيكية كابليسكوفا مع الرومانية كرستيا، والبلجيكية ميرتنز أمام الفرنسية كورنيت، والإستونية كونتافيت مع الروسية كوديرميتوفا، والأوكرانية سفيتولينا أمام الأميركية بيجولا.

وتقام اليوم مباريات الدور التأهيلي للفردي التي أسفرت قرعتها عن مواجهات تجمع الكرواتية لوكاس تينا مع الإيطالية ستيفانيني لوكريزيا، والهندية بهاتيا ريا مع الرومانية إيرينا فيتكاو، واليابانية نينوميا ماكوتو مع مواطنتها شبهارا إينا، والمكسيكية أولموس جوليانا مع الروسية جاسانوفا أناستازيا، والبريطانية بارج جودي مع الأوكرانية كيشينوك ناديا، والإسبانية بوريلو إسكوريهويلا إيرين مع الفرنسية هسيه أماندين، والألمانية جراماتيكوبولو فالنتيني مع البرازيلية ستيفاني لويزا، وأودفاردي بانا من هندوراس مع الأوكرانية بوندارينكو كاترينا، والإسبانية لازارو جارسيا أندريا مع التشيكية هراديكا لوسي، والكندية زاهو كارول مع السويدية بيوركلوند ميريام، وبوندار آنا من هندوراس مع الروسية سيزيكوفا يانا، والبولندية بيتر كاتارزينا مع الإيطالية بييري جيسيكا، والألمانية باباميشيل ديسبينا مع الإيطالية دي ساررا فيديريكا، والصينية يانج تشاو شوان مع الكازاخستانية دانلينا آنا، والأميركية هاريسون كاثرين مع الإيطالية توراتي بيانكا، والأوكرانية ستراخوفا فاليريا مع الإيطالية كاريجارو مارتينا.

وتضم قائمة اللاعبات المشاركات 4 من أفضل 10 لاعبات في العالم، وهن: الأميركية صوفيا كينين بطلة أستراليا المفتوحة 2020، والأوكرانية إلينا سفيتولينا المصنفة الخامسة عالمياً، والتشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، والبيلاروسية أرينا سابالينكا الفائزة بآخر لقبين عام 2020 لاتحاد لاعبات التنس المحترفات.

وتنضم إليهن مجموعة من بطلات رولان جاروس السابقات الإسبانية جاربين موجوروزا، واللاتفية يلينا أوستابينكو، والروسية سفيتلانا كوزنتسوفا، إضافة إلى مجموعة من اللاعبات الصاعدات، أمثال الأميركية كوكو جوف، والروسية إيلينا ريباكينا، والبلجيكية إليز ميرتنز، والتشيكية ماركتا فوندروسوفا.

وتشارك في البطولة الأرجنتينية ناديا بودورسكا التي وصلت إلى نصف نهائي رولان جاروس 2020، والتونسية أنس جابر المتأهلة إلى ربع نهائي «جراند سلام» مرتين، جنباً إلى جنب مع السويسرية بليندا بنسيتش المصنفة رقم 12 عالمياً، واليونانية ماريا سكاري المصنفة 22 عالمياً.

كما تشارك في البطولة الأميركيات صابرينا سانتامرايا وكيثلين كريستيان واليكسيا جواريشي، والكنديتان ليلى فرنانديز وشارون فيشمان، والإسبانيتان سارة سوربيس وباولا بادوسا.

وفي الزوجي تتصدر المشهد البيلاروسية ميرتنز والبلجيكية سابالينكا، والتشيكيتان باربورا كريجيكوفا وكاترينا سينياكوفا.

ورحب عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بجميع اللاعبات المشاركات في البطولة، ووفد اتحاد لاعبات التنس للسيدات للمحترفات، متقدماً بالشكر والتقدير إلى الجهات المختصة ودورها الكبير في تجسيد التعاون التام، من أجل إعادة الأنشطة والفعاليات الرياضية من جديد.

وقال: نولي أهمية كبيرة لتحقيق الشراكة والتعاون مع اتحاد لاعبات التنس للمحترفات، ومبادلة، وشركة أبوظبي للترفيه، ومدينة زايد الرياضية، وهيلث بوينت، لتنظيم بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات 2021، للمرة الأولى، في عاصمة الرياضة العالمية التي ترحب باستمرار بنجوم ونجمات الرياضة.

وأضاف: البطولة تمثل قيمة مهمة وإضافة جديدة لأجندة فعاليات أبوظبي الرياضية، مبيناً أن مشاركة نخبة لاعبات التنس المحترفات في البطولة، تؤكد على المكانة العالمية المرموقة التي تتمتع بها أبوظبي وريادتها في عالم صناعة الرياضة.

من جانبه، قال ستيف سيمون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاتحاد لاعبات التنس المحترفات: نتطلع بشغف كبير إلى انطلاق بطولة أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات المحترفات، والتي تمثل افتتاحية موسم اتحاد لاعبات التنس المحترفات 2021، والتي تقام جميع بطولاته في بيئة تضع الصحة والسلامة في المقدمة، معرباً عن خالص شكره وتقديره للعاصمة أبوظبي، وحرصها الكبير على تقديم جميع مقومات السلامة والتدابير الوقائية، من أجل تنظيم البطولة، ونتطلع إلى الأمام في مراحل عملنا لتقديم أجندة متميزة وآمنة وقوية.



