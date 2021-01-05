«مشاغب» يصطاد الرمز في بطولة فزاع للصيد بالصقور

دبي (الاتحاد)

واصل الظفرة و«أف 3» تفوقهما في أشواط «الشيوخ» في ثالث أيام منافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وحصد «أم 7» المركز الأول في شوط بيور جير فرخ الرمز، بوساطة الطير «مشاغب» الذي قطع المسافة في 18.280 ثانية، وتبعه «بينونة» بالطير «بي 45» بـ 18.494 ثانية، والظفرة بالطير «إيه 32» بزمن 18.519 ثانية.

وحقق «أف 3» المركز الأول في شوط بيور جير جرناس الرمز، بوساطة الطير «300» بزمن 18.346 ثانية، وتبعه «أم 7» بالطير «نايف» بزمن 18.427 ثانية، و«أف 3»، بالطير «لهب» بـ 18.440 ثانية.

وحصد «أف 3» المركز الأول في شوط بيور جير فرخ الرئيسي، بوساطة الطير «أو 392» بزمن 18.904 ثوان، ويليه «أم 7» بالطير «رحال» بـ 18.957 ثانية، و«النيف» بالطير «بي 24» بـ 18.960 ثانية.

وحقق «أم 7» المركز الأول في سباق بيور جير جرناس الرئيسي، بعدما تساوى طيراه الطير «بي 160» و«بي 1» بـ 18.422 ثانية، وتبعه «أف 3» بالطير «إيه دبليو 7070» بـ 18.449 ثانية.

وحقق «النيف» المركز الأول في سباق بيور جير فرخ النقدي بالطير «بي 19» بزمن 18.660 ثانية، يليه «أف 3» بالمركزين الثاني والثالث بالطير «ميراج» 18.727 ثانية والطير «واضح» 18.753 ثانية.

أكد محمد عبدالله بن دلموك، مدير إدارة الدعم المؤسسي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ورئيس اللجان الفنية في بطولات فزاع، تخصيص أفضل المعدات والتطبيقات الإلكترونية لرصد سير البطولة، وسرعات الطيور، لضمان الدقة والسرعة، وتقديم النتائج أولاً بأول بما يضمن الشفافية أمام الجميع، وقال: قمنا بتخصيص غرفة عمليات متكاملة تضم طاقماً متخصصاً بكافة التفاصيل للحدث، بدايةً من عملية كيفية نقل المنافسات من خلال الفيديو والجرافيكس المرتبط بها، وصولاً إلى منطقة التحكم لرصد التوقيت من خلال جهاز ضبط سرعة رئيسي «سينسر» مع وجود جهاز آخر احتياطي لضمان أي أسباب خارجة عن الإرادة.

وأضاف: كما توجد كاميرات لالتقاط صور خط النهاية «فوتو فينش» خاصة بكل طير، وهي كاميرات قادرة على التقاط 20 ألف صورة في الثانية الواحدة، وتقوم بضبط 10 آلاف صورة دقيقة لحظة وصول الطير إلى خط النهاية، من أجل الحصول على نتائج تصل دقتها إلى الألف من الثانية.

وأكد الصقار خليفة المحمود فخره بقيادة فريق «بينونة» في المشاركة الأولى للفريق في البطولة، وقال: تم تشكيل الفريق التابع لفريق الرئاسة، وهذه أول مرة يشارك بها في السباقات، ويحظى الفريق الذي يدشن الساحة هذا الموسم بدعم وإشراف معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وتطلعاتنا أن نثبت وجودنا في السباقات من خلال الاجتهاد والعمل المتواصل لتقديم أفضل الطيور والمستويات منذ البداية.