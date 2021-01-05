«جيرو 44» يطارد «هنري 51»

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو لاعب تشيلسي الإنجليزي، يضع هدف الحصول على لقب الهداف التاريخي لمنتخب بلاده نصب عينه، ويحلم بتحطيم رقم مواطنه تيري هنري الذي سجل 51 هدفاً مع «الديوك»، احتل بها المركز الأول في ترتيب الهدافين التاريخيين.

جيرو يبلغ رصيده الحالي 44 هدفاً، ويفصله عن «الملك هنري» 7 أهداف فقط.

ونقلت صحيفة ليكيب عن جيرو قوله: يمكنني معادلة رقم هنري، بل وتحطيمه أيضاً، فأنا لا أضع لنفسي أي حدود، وأمارس هذه المهنة من أجل تسجيل أهداف، تسمح لي بترك بصمة واضحة في تاريخ منتخب بلادي. وأعترف جيرو بأنه فخور بكونه بين الأسماء الكبيرة في عالم تسجيل الأهداف مع «الديوك».

وقال: إن كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» التي تأجلت بسبب «جائحة كورونا»، لتقام من 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021، تمثل الأولوية الأولى بالنسبة له، لأنها الفرصة المناسبة لزيادة حصيلته من الأهداف، وكذلك انتزاع كأس لقب جديد يضاف إلى كأس العالم 2018 التي كان أحد نجومها، ولم يغفل جيرو الحديث عن فريقه الإنجليزي تشيلسي، وقال إنه يتطلع للعب بشكل أكثر انتظاماً مع «البلوز»، وأن مستقبله في المدى القصير يراه مع النادي اللندني.



