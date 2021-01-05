بريطانيا.. جونسون يسمح باستمرار الفعاليات الرياضية أثناء الإغلاق

تشير إرشادات الحكومة البريطانية إلى إمكانية استمرار المنافسات الرياضية الكبرى أثناء فرض حالة الإغلاق في البلاد بناء على قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وبموجب حالة الإغلاق التي يبدأ سريانها اليوم الثلاثاء يلتزم المواطنون بالبقاء في منازلهم مع إلزام المدارس والمنشآت بالإغلاق في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في سيناريو مشابه لحالة الإغلاق الأولى في مارس 2020.

وفي الاسبوع الحالي تم منح الضوء الأخضر لاستمرار المنافسات الرياضية حيث تقام فعاليات كأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي بدون جماهير بداية من اليوم.

كما سيستمر الدوري الإنجليزي الممتاز رغم تأجيل أربع مباريات مؤخرا بعد إصابة لاعبين ومدربين بالعدوى.

وجرى السماح أيضا للرياضيين من أمثال الأبطال الأولمبيين والباراليمبيين بالاستمرار في التدريبات في أجواء خاصة.

وتستمر صالات الألعاب (الجيمنيزيوم) في الإغلاق أمام العامة لكن مع السماح بإجراء التمارين خارجها مرة واحدة يوميا برفقة شخص أخر.