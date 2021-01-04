«دبي الرياضي» ينظم «تحدي جري السيدات»

دبي (الاتحاد)

يطلق مجلس دبي الرياضي، إطلاق «تحدي دبي لجري السيدات» للمرة الأولى يوم 16 يناير الجاري، تحت شعار «يحلو التنافس في أجمل شتاء»، ويتضمن 4 مراحل في مناطق مختلفة في دبي، وتستمر منافساته حتى 6 فبراير المقبل.

وتتنافس المشاركات في التحدي على ثلاث مسافات هي 2.5 و5 و10 كيلو مترات، وتحصل كل مشاركة على ميدالية مبتكرة، تم تصميمها بأسلوب التجميع، وتستخدم للمرة الأولى، وتتألف من 4 ميداليات متفرقة يمكن تجميعها لتكون واحدة، حيث تحمل كل ميدالية شعار المنطقة التي تقام فيها، وهي من الوجهات العائلية السياحية والرياضية المميزة، وعند إكمال المراحل الأربع تجمع الميداليات الأربعة معاً لتكوّن الميدالية الكبيرة التي تحمل اسم دبي مع صور للمناطق الأربع.

وينقسم السباق إلى فئات عمرية عدة، حيث يتنافس في سباق 10 كيلو مترات 5 فئات عمرية 12-17، و18-39، و40-49، و50-59، و60-99، ويتضمن سباق مسافة 5 كيلو مترات التنافس في فئتين عمريتين فقط، هما من 12 إلى 17، ومن 18 إلى 99، ويتضمن سباق مسافة 2.5 كيلو متر 4 فئات عمرية 5-9، و10-14، و15-17، و18-99.