200 لاعبة في سباق الأذكياء

تنطلق بعد غدٍ كأس الشارقة الدولية الافتراضية لشطرنج السيدات، في نسختها الحادية عشرة، والتي ينظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بالشراكة مع مجلس الشارقة الرياضي، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

ويشارك في البطولة التي تستمر لمدة 3 أيام 200 لاعبة من مختلف الجنسيات، يتنافسن في كأس البطولة، كما تشارك لاعبات الأندية الشطرنجية في الدولة، فضلاً عن لاعبات الجاليات المقيمة داخل الدولة.

وأكدت نجلاء الشامسي رئيسة مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، جاهزية النادي لاستضافة الحدث، والانتهاء من الترتيبات اللوجستية والفنية والإدارية، وقالت: البطولة تحولت إلى النظام الافتراضي، في ظل الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على سلامة اللاعبات من فيروس كورونا، وهي المرة الأولى التي تقام على الشبكة العنكبوتية، وتُعد البطولة أحد أبرز الأحداث والمسابقات المدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للشطرنج، كما أنها تدخل في قائمة البطولات الأولى التي تدشن عام 2021.

وأضافت: نسعى من خلال البطولة للارتقاء بالمستوى الفني للاعبات، واكتساب الخبرة العالمية، من خلال الاحتكاك بالمدارس الشطرنجية الدولية المختلفة، ومشاركة لاعبات مصنفات، كما أن تنظيم الحدث يضع النادي في مصاف الأندية، في تنظيم البطولات الدولية في العام الجديد، وإن كان الهدف العام هو الارتقاء بالرياضة النسائية للوصول إلى الريادة العالمية.