«الزعيم».. صدارة «شتاء 21» بـ «الصلابة الدفاعية»

معتصم عبدالله (دبي)

لعب عامل «الصلابة الدفاعية» الدور الأبرز، في حسم العين صدارة الدور الأول، لدوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، بعدما تُوج بطلاً لـ «الشتاء» برصيد 30 نقطة، قبل جولة على ختام الدور الأول.

وحافظ «الزعيم» في مباراته الأخيرة أمام الجزيرة 1-0 على نظافة شباكه للمباراة الثامنة، ليظفر بلقب الأقوى دفاعاً، بعدما استقبلت شباكه 7 أهداف فقط، في 12 مباراة بنسبة نجاح بلغت 58.3%.

ويعد «الزعيم» الفريق الوحيد الذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة، قبل مباراته أمام ضيفه حتا 17 يناير الحالي، حيث تتوقف المسابقة خلال الأسبوع الحالي، بالتزامن مع توقف دوري الخليج العربي.

وبعيداً عن العين المتصدر، اشتعل الصراع على وصافة الدور الأول بين اتحاد كلباء «25 نقطة»، والشارقة «25 نقطة»، وشباب الأهلي «23 نقطة»، حيث ستكون مباريات الجولة 13 حاسمة على المركز الثاني، في ظل المواجهة المباشرة التي تجمع «النمور» و«الملك» على ملعب الأول، فيما سيكون «الفرسان» أمام اختبار صعب، في مواجهة النصر، باستاد آل مكتوم، بعد خسارة مباراة الجولة الماضية أمام الوصل 0-1.

وفرض الشارقة اسمه على صدارة الأقوى هجوماً في دوري 21، برصيد 31 هدفاً، في الوقت الذي اكتفى فيه هجوم الظفرة «صاحب المركز الأخير» بتسجيل 9 أهداف فقط، ليكون أضعف هجوم، بجانب استقبال شباكه 28 هدفاً ليصبح أضعف دفاع.

ولم يمنع صيام سيد خميس هداف بني ياس «المقيم» عن التسجيل في ثلاث مباريات على التوالي أمام الشارقة 1-4، وشباب الأهلي 1-3، والظفرة 2-0، من احتفاظه بصدارة الهدافين برصيد 9 أهداف، مقابل 7 أهداف للبرازيلي ألفارو أوليفيرا لاعب الفجيرة، فيما جمعت المنافسة على المركز الثالث الرباعي فهد باروت «اتحاد كلباء»، أحمد فوزي «الجزيرة»، لطفي معاشو «النصر»، كايو روزا «الشارقة»، برصيد 6 أهداف لكل لاعب.