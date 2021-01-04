كايو وشمبيه وحمد علي «أوائل 12»

دبي (الاتحاد)

شهد الأسبوع الثاني عشر، من جوائز شبكة «سبورت فور أوول» الإخبارية، لنجوم دوري الخليج العربي موسم 2020-2021، تفاعلاً كبيراً من جماهير ومتابعي الشبكة، المتخصصة في تغطية الأخبار الرياضية المحلية، ومتابعة مباريات دوري الخليج العربي، واقترب من 3500 مشارك، تمثل 60% من كتلة الأصوات، بالإضافة إلى 20 من بطاقات ترشيح مشاهير الخبراء الرياضيين والإعلاميين في كرة الإمارات بنسبة 40%.

واختار الجمهور والخبراء كايو كانيدو جناح العين والمنتخب نجماً لـ «الجولة 12» للدوري، ليتوج بكأس سبورت فور أوول، ونال كايو المركز الأول بـ 43.4%، وتبعه سهيل النوبي لاعب بني ياس 19.7%، وفيجريدو «الوصل» 12.2%.

وحصل أحمد شمبيه «النصر» على لقب أفضل حارس بنسبة 37.1% بعد تألقه اللافت في مباراة فريقه أمام الوحدة، حيث أسهم في خروج «العميد» بنقطة، فيما حصل حمد علي يوسف، حكم قمة العين والجزيرة، على أعلى تقييم في الاستفتاء برصيد 65.7%، متقدماً على عادل النقبي الذي أدار مباراة الشارقة وعجمان، وعمار الجنيبي حكم لقاء بني ياس والظفرة.