صحوة «السوبر» تسعد جماهير الهلال

منير رحومة (دبي)

أحدثت «ثنائية» البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب شباب الأهلي، ردود فعل كبيرة، بعد صحوته في بداية السنة الجديدة، وإنهاء صيامه عن التسجيل، والذي استمر 76 يوماً، في دوري الخليج العربي، حيث سجل هدفاً يتيماً في 17 أكتوبر الماضي أمام اتحاد كلباء.

وإلى جانب جماهير «الفرسان» التي تنفست الصعداء، باستعادة نجمها الجديد حساسية التسجيل وهز الشباك، احتفل عشاق الهلال السعودي بتألق اللاعب السابق لـ «الأزرق»، وحرصت على تسجيل حضورها عبر الحساب الرسمي لشباب الأهلي، ونشر تعليقات دعم ومساندة لإدواردو، تأكيداً على ثقتهم الكبيرة في «السوبر»، وقدرته على النجاح في دوري الخليج العربي، مثلما نجح في الدوري السعودي.

والطريف أن جماهير شباب الأهلي انقسمت بين من يراهن على نجاح إدواردو، وقدرته على تقديم الإضافة للفريق، ومن يرى أن الصفقة لن تقدم الجديد لـ «الفرسان»، وأن اللاعب لن يكون في مستوى الصفقات المدوية التي مرت على الفريق مثل مواطنه ريبيرو. ويذكر أن إدواردو الذي لعب 8 مباريات فقط في الدوري، لظروف الإصابة التي أبعدته طويلاً، يعد هداف أجانب «الفرسان» هذا الموسم، بتسجيل ثلاثة أهداف في الدوري، بينما أحرز الأوزبكي عزيز جانييف هدفاً يتيماً، وكارتابيا وهيلدون راموس من دون أهداف حتى الآن، علماً أن إيجور جيسوس هداف الفريق، متصدر هدافي الدوري، مسجل في قائمة اللاعبين المقيمين بشباب الأهلي.