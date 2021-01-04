لي ميونج.. «الجندي المجهول»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

«ضابط الإيقاع» أو «صمام الأمان» و«الجندي الخفي»، أوصاف تطلق على الكوري الجنوبي لي ميونج لاعب ارتكاز الوحدة، الذي أعاد الحيوية إلى هذا المركز منذ انضمامه إلى «العنابي» في الشتاء الماضي، ليكون الأكثر مشاركة مع الفريق، بجانب المدافع لوكاس بيمينتا، ولم يغب عن التشكيلة الأساسية في المباريات الـ12 التي خاضها «أصحاب السعادة» في دوري الخليج العربي، وهو أكثر من لمس الكرة بين زملائه بـ748 لمسة.

وجعل الهدف الذي أحرزه ميونج في مرمى النصر، ضمن الجولة الماضية الأنظار تسلط على اللاعب، خاصة أنه جاء من خارج المنطقة، وترجم خبرته الكبيرة في الملاعب، ودورينا على وجه الخصوص، بجانب أن الهدف يعد الأول له بقميص «العنابي»، والسادس له في البطولة، بعد أن سبق له تسجيل 5 أهداف بقميص «الزعيم» خلال 70 مباراة دافع فيها عن ألوانه من 2014 إلى 2017.

ويتصدر ميونج قائمة الأكثر صناعة للأهداف في «أصحاب السعادة» بـ 3 أهداف، متساوياً مع إسماعيل مطر، وخليل إبراهيم، وطحنون الزعابي، ليؤكد أن مهمته في المساندة هجومياً لا تقل عن الأدوار الدفاعية التي يقوم بها، وترجمها الاستخلاص الناجح للكرة 17 مرة.