الرفاعي والخديم أولى صفقات «النسور»

فيصل النقبي (خورفكان)

تعاقد خورفكان مع عبدالله الرفاعي من الوحدة بنظام الإعارة، وكذلك طارق الخديم من الشارقة، بناء على التشاور مع البرازيلي كايو زاناردي مدرب «النسور»، وتشهد الأيام المقبلة إعلان عدد من الصفقات الجديدة، في بعض المراكز التي يحتاجها الفريق، في إطار سعيه للابتعاد عن صراع الهبوط، والبقاء في دوري «المحترفين». وأعرب الخديم عن بالغ تقديره لإدارة شركة كرة القدم بخورفكان، على ثقتها في إمكانياته، وقال إنه بعد خبرته مع الوحدة والشارقة، على استعداد لخدمة «النسور» بهدف البقاء واحتلال مركز جيد بالدوري، وإنه جاهز لخوض المهمة بقوة.