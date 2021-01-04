سباق ميلانو القديم!

يواصل ميلان تألقه في الدوري الإيطالي، محققاً ما لم يقم به منذ 10 سنوات، بالحفاظ على صدارة «الكالشيو» بعد 15 جولة، ولم يعرف الخسارة حتى الآن، لكن الأمر لم يقتصر على توهج «الشياطين»، بل امتد ليضم الجار اللدود، الإنتر، الذي انتفض عقب الإقصاء المهين من البطولات القارية، ليطارد غريمه بشراسة على قمة «الكالشيو»، مبتعداً عنه بفارق نقطة.

السباق الناري بين عملاقي مدينة «ميلانو»، لم يُشعل الدوري الإيطالي منذ سنوات طويلة، إذ تبادل الكبيران مركزي البطل والوصيف 6 مرات فقط، خلال 123 عاماً، هى عمر «الكالشيو»، ورغم الصراع المستمر الممتد عبر سنوات طويلة بينهما، فيما يعرف باسم «ديربي الغضب»، إلا أن «الروسونيري» حصد 4 ألقاب، كان فيها «الأفاعي» وصيفاً، بينما تُوّج «النيرآتزوري» مرتين على حساب «الشياطين».

السباق القديم بدأ في موسم 1950-1951، وكان الأفضل على الإطلاق، حيث اقتنص ميلان اللقب الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن الإنتر، بعدما تبادلا الفوز خلال المواجهتين، حيث فاز «الأفاعي» أولاً بنتيجة 3-2، ثم رد «الشياطين» الدين بهدف نظيف في الإياب، وعاد ميلان ليكرر الأمر في نسخة 1961-1962، لكن الفارق بلغ 5 نقاط، ثم جاء الدور على الإنتر في موسمي 1964-1965 و1970-1971، ليحصد اللقب على حساب جاره بفارق 3 نقاط و4 على الترتيب، وبعد 22 عاماً، فاز ميلان بلقب 1992/1993 بفارق 4 نقاط عن «النيرآتزوري».

وفي آخر مطاردة جمعتهما على القمة، تُوّج «الشياطين» في 2010-2011، بفارق 6 نقاط، بعدما فاز على غريمه، ذهاباً وإياباً، وجاءت ثلاثية الدور الأول قاسية، بتوقيع البرازيلي ألكسندر باتو مرتين، ثم هدف ثالث للبديل أنطونيو كاسانو، في لقاء شهد حالتي طرد وجدل تحكيمي كبير، بسبب كرة تجاوزت خط المرمى لمصلحة الإنتر، وركلات جزاء لم تحتسب للطرفين.