الظفرة «ثلاثية» وأف 3 «ثنائية» في «التلواح»

واصل فريقا الظفرة و«أف 3»، أمس الأول، تفوقهما في أشواط «الشيوخ»، في ثاني أيام منافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، والتي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتستمر إلى 16 يناير الجاري، في منطقة الروية بدبي.

وحصد فريق الظفرة للصيد بالصقور المركز الأول في 3 أشواط، فيما نال «أف 3» الريادة، في شوطين من بين الأشواط الخمس التي أقيمت في ثاني أيام البطولة، في أشواط «الشيوخ»، والتي كانت مخصصة لفئة «جير تبع».

وحقق الظفرة المركز الأول في شوط جير تبع فرخ الرمز، بوساطة الطير «تي 123» الذي قطع المسافة بزمن 17.255ثانية، يليه فريق «أف 3» بالطير «1» بـ17.624 ثانية، وفي المركز الثالث فريق الظفرة بالطير «تي 114» بـ 17.640 ثانية.

وكسب فريق «أف 3» شوط جير تبع جرناس الرمز، بوساطة الطير «خطير»، بزمن 16.650 ثانية، وجاء ثانياً «مدريد» لنفس الفريق بـ 16.878 ثانية، وثالثاً الظفرة بالطير «55» بـ 17.009 ثانية.

وتُوج فريق الظفرة بشوط جير تبع فرخ رئيسي، بوساطة الطير «تي 47» بزمن 17.263 ثانية، يليه الطير «تي 118» لنفس الفريق بـ 17.302 ثانية، وثالثاً فريق «أف 3»، بالطير «مدريد 29» بزمن 17.423 ثانية.

ونال فريق «أف 3» المركز الأول في شوط جير تبع جرناس رئيسي بالطير «عريون» الذي سجل 16.599 ثانية، وهو أفضل توقيت يحققه طير في البطولة حتى الآن، يليه الظفرة بالمركز الثاني بالطير «150» بزمن 16.634 ثانية، ثم الطير «تي 54» لنفس الفريق بزمن 16.701 ثانية.

ونال الظفرة المركز الأول في شوط جير تبع فرخ نقدي بالطير «تي 125»، قاطعاً المسافة بزمن 17.485 ثانية، تبعه «أف 3» بالطير «2» بزمن 17.658 ثانية، وفريق «واي إل أس» بالطير «إل أم» بزمن 17.803 ثوان.

ورحب راشد بن مرخان، نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالمشاركين وفرق العمل الذين عملوا بجد واجتهاد لإحياء التراث المتمثل في هذه لبطولات الضخمة، وأشار إلى قيمة الجوائز المالية التي تبلغ 47 مليون درهم في 177 شوطاً، تقام في بطولة فزاع للصيد بالصقور وبطولة فخر الأجيال هذا الموسم.

وأكد ابن مرخان أن الجهود التي قامت بها اللجنة المنظمة سعت من خلالها إلى التسهيل على المشاركين، من خلال التطبيقات الذكية والحرص على سلامة وصحة الجميع، وذلك مع انطلاق المنافسات بكل أريحية وترتيب، انعكس على قوة المنافسة في أشواط الشيوخ، تمهيداً لاستكمال أشواط بقية الفئات، كما يشهد الموسم الحالي استكمال تخصيص أيام لدوري الإمارات للصيد بالصقور بعد النجاح الذي حققه العام الماضي.







