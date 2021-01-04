«زد سفن» يتألق في افتتاحية «قفز الحواجز» بـ «الفرسان»

خطف فرسان فريق «زد سفن» المراكز الأولى، في ختام الأسبوع الأول للنسخة التاسعة لدوري الإمارات لقفز الحواجز «لونجين»، ونال الفارس جاك ريان بالجواد «هوليوود» المركز الأول، وجرت المنافسات، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق ورعاية لونجين، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، على الميدان الرملي في منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، تحت الإجراءات الاحترازية، والتي شهد جانباً منها اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، وتابع أداء الفرسان وتوج الفائزين، إلى جانب سلطان الكعبي المدير التنفيذي لمنتجع الفرسان الرياضي، وهشام عبد الرحيم الحوسني مدير النادي.

وأعرب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي عن بالغ سعادته ببدء الموسم الرياضي وافتتاحه بمنافسات قفز الحواجز، كما عبر عن فخره بالإقبال الكبير من الفارسات والفرسان من أبناء الوطن والمقيمين، حيث بلغ عدد المشاركين على مدار يومي البطولة ما يقرب من 200 فارس وفارسة، وزعت على عشرة أشواط وصل ارتفاع الحواجز فيها إلى 135 سم، نهدف بها إلى شحذ خبرات فرساننا، ووصلت قيمة الجوائز إلى 130 ألف درهم، دعماً وتشجيعاً للفرسان وممارسي هذه الرياضة الراقية، كما أثنى الريسي على اتباع الإجراءات الوقائية أثناء المنافسات، ومدى التزام المشاركين بمبدأ التباعد الجسدي، وما قام به منتجع الفرسان الرياضي الدولي من تجهيزات وإعدادات على أعلى مستوى للحفاظ على سلامة المشاركين، واتباعاً للأجندة الوطنية المميزة.

وأشاد سلطان محمد الكعبي، بإقامة البطولة وسط الاحتياطات والتدابير والإجراءات الوقائية اللازمة إزاء «جائحة كورونا»، مؤكداً أن سلامة الفرسان المشاركين، وكل العاملين على تنظيم البطولة له الأولوية دائماً، منوهاً إلى أن الموسم الحالي يعتبر استثنائياً في ظل هذه الظروف، التي تضع الجميع أمام تحدي إخراج الموسم بأفضل صورة.

وشدد على الترحيب الدائم من منتجع الفرسان بالتعاون الهادف لخدمة الرياضة الإماراتية، خصوصاً أنه أحد الوجهات المتميزة والجاهزة لاستقبال واستضافة مختلف أنواع البطولات والرياضات.

وتضمن الأسبوع الأول 10 منافسات، وجرت خلال يومين بمشاركة فرسان وفارسات الإمارات والمقيمين المنتسبين إلى أندية ومراكز الفروسية.

وفي ختام الأسبوع، أقيمت منافسة الجولة الواحدة مع جولة التمايز على حواجز «135» سم، وشارك فيها 42 فارساً وفارسة من فرسان المستوى الأول والفرسان الشباب، ونال المركز الأول الفارس جاك ريان والجواد «هوليوود» من «زد سفن»، وذهب المركزان الثاني والثالث إلى زميليه بالفريق الفارس شين برين بالجواد «فيستو جراند»، والجواد «زد سفن ريجال دون».

وفي الشوط الأول من جولة واحدة لفرسان المستوى الأول والشباب على حواجز «130 سم» في اليوم الأول للمنافسات، تنافس 41 فارساً وفارسة، وكان الفوز أيضاً من نصيب جورجيا تيم والفرس «زد سفن كانيا دانس» من «زد سفن».

وشهدت المنافسات تحقيق أكثر من ثنائية، فقد أحرز الفارس فرهانج صادقي بالجواد «دبليو بيكوليني» من نادي الفروسية بالمدينة المستدامة في دبي، الفوز في الشوط المفتوح على «120 سم»، وفي الشوط المفتوح الثاني على «125 سم».



