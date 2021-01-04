3 بطولات تدشن موسم الجو جيتسو الجديد

أكد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، أن العام الجديد سيحمل العديد من المفاجآت لعشاق اللعبة ليجسد العودة إلى أجواء الحماس والبطولات من أوسع الأبواب، بإقامة ثلاث بطولات محلية رئيسية تنطلق في يناير.

وأوضح البطران أن نظام التصنيف المعدل، والتحديثات على بعض أنظمة البطولات المحلية تواكب التطورات العالمية التي تشهدها اللعبة، وتنسجم مع رؤية الاتحاد للارتقاء باللعبة وتعزيز حضورها على مستوى الدولة، وتوسيع رقعة انتشارها في أوساط الجيل الجديد لاستكمال مسيرة مظفرة من النجاحات والإنجازات.

وأضاف: «نحن على موعد خلال الشهر الجاري مع انطلاقة دوري «أم الإمارات»، ودوري صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وجميعها بطولات تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للاعبين، حيث تشكل فرصةً جيدة لتحسين الأداء والتصنيف، والتحضّير بشكلٍ أفضل للاستحقاقات العالمية، لا سيما أن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو ستقام فبراير المقبل».

ولفت إلى أن عدداً كبيراً من لاعبي الجو جيتسو الذين لم تسنح لهم فرصة المشاركة في الدورات الماضية لهذه البطولات، سيحظون بفرصة أكبر للانضمام إلى زملائهم في المنافسات، والاستفادة من نظام التصنيف المحدث، والوصول إلى منصات التتويج، وإمكانية تمثيل المنتخب الوطني الذي يعد شرفاً رفيعاً لكل مواطن.

ومن المتوقع أن يشهد دوري أم الإمارات للجو جيتسو إقبالاً كبيراً ومشاركات لنجمات اللعبة من شتى مناطق الدولة ومن مختلف الأندية والأكاديميات، علماً أن الجولة الأولى من الدوري تنطلق الجمعة 15 يناير الجاري في نادي النصر. وبموازاة دوري أم الإمارات، يستضيف نادي النصر أيضاً الجولة الأولى من دوري صاحب السمو نائب رئيس الدولة السبت 16 يناير الجاري، بمشاركة متميزة لأبرز النجوم.

ولعل الموعد الأكبر في شهر يناير يكمن في انطلاق الجولة الأولى من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الذي سيشهد للمرة الأولى مشاركة فئة السيدات، ما يضفي حماساً أكبر على أجواء البطولة التي تعد أهم البطولات المحلية على الإطلاق. وتقام الجولة الأولى من البطولة للرجال والسيدات يومي 29 و30 يناير الجاري في جو جيتسو أرينا أبوظبي.



