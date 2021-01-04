«بوذيب» تدشن موسم القدرة بـ «السباق التأهيلي»

أبوظبي (الاتحاد)

تدشن قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم في أبوظبي، موسم القدرة الجديد، على مدار ثلاثة أيام، حيث تكون البداية صباح الغد بالسباق التأهيلي لمسافة 40 كلم، يعقبه سباق تأهيلي آخر لمسافة 80 كلم، فيما يقام سباق دولي لمسافة 100 كلم نجمة واحدة الخميس.

ويأتي استئناف نشاط القدرة، بعد تأخير الموسم، عقب القرارات الظالمة من الاتحاد الدولي للفروسية، والتي أبطلتها محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس» نوفمبر الماضي، بقرار تاريخي بعودة نشاط الفروسية في الدولة.

وتستأثر قرية بوذيب للقدرة بنحو 22 سباقاً وبطولة، من جملة 56 سباقاً، تقام خلال الموسم وتستضيفها ميادين القدرة، حيث تنظم مدينة دبي الدولية للقدرة بـ «سيح السلم» 23 سباقاً وبطولة، بينما تنظم قرية الإمارات العالمية بـ «الوثبة» في أبوظبي 11 سباقاً وبطولة.

وتغطي المجموعة المتنوعة من السباقات، كل فئات القدرة، ابتداءً من البطولات الكبرى لمسافة 160 كلم، ومسافة 120 كلم إلى السباقات المحلية والتأهيلية الدولية، بالإضافة إلى سباقات مخصصة للسيدات، وأخرى للشباب والناشئين وأصحاب الإسطبلات الخاصة من المواطنين.

جاء برنامج السباقات الذي أعلنه اتحاد الفروسية والسباق، متوازناً وملبياً لاحتياجات الملاك والفرسان والمدربين، حيث غطى كل الفئات، كما راعى أيضاً السباقات التأهيلية التي يحتاجها «الفرسان» للاستحقاقات الدولية.

ومن أبرز الفعاليات التي تستضيفها قرية بوذيب للقدرة مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان رحمه الله، والذي يضم ماراثون 240 كلم، ويقام على مدى ثلاثة أيام من 4 إلى 6 مارس المقبل.

وكان اتحاد الفروسية والسباق قد أعلن الضوابط الاحترازية والإجراءات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة، أثناء المنافسات في قرية بوذيب العالمية للقدرة، وتتضمن الإجراءات عدم حضور الجمهور، وإلزام جميع المشاركين بإظهار نتيجة اختبار «مسحة الأنف» السلبية قبل 48 ساعة من بدء السباق، شاملاً الذين تلقوا لقاح «كوفيد-19»، كما تم تحديد شخصين فقط مع الفارس لكل خيل داخل منطقة التبريد، أما منطقة الفحص البيطري فتم تحديد شخص واحد لكل خيل، وعدم مشاركة المعدات مع الآخرين، والحفاظ على المسافة الأمنية في جميع الأماكن.



