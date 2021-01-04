«السيدة العجوز».. العين على «جيرو البلوز»

أنور إبراهيم (القاهرة)

تحدث أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس عن «الميركاتو الشتوي» في إيطاليا، وألمح في تصريحات لشبكة «راديو مونت كارلو سبورت»، إلى أن «السيدة العجوز» بحاجة إلى رأس حربة صريح «رقم 9»، لدعم الهجوم الذي لا يوجد به إلا الإسباني ألفارو موراتا، وتحسباً لأي إصابات يتعرض لها.

واعترف بيرلو بأنه تحدث إلى إدارة النادي، بشأن الاستعانة بخدمات الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي الإنجليزي، والذي لا يلعب بانتظام مع «البلوز»، ويجلس كثيراً على «دكة البدلاء».

وأشار بيرلو إلى أنه لن يقول لا، لأي خيارات تتعلق بالقطاع الهجومي للفريق، وقال: ندرك أن العثور على لاعب بمواصفات رأس الحربة الصريح، مسألة صعبة في هذا الوقت الضيق من «الميركاتو الشتوي»، وربما يستطيع جيرو أن يقدم لنا حلاً مرضياً في هذا المركز.

ومن جهة أخرى، تطرق بيرلو إلى الحديث عن ملف آخر يتعلق بالنجم الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي ما زالت مفاوضات التجديد له متعثرة حتى الآن، نظراً لعدم الوصول إلى صيغة وسط بينه وبين إدارة النادي.

وحرص بيرلو على أن يؤكد حاجة الفريق إلى هذا النجم الأرجنتيني الذي بدأ يعود إلى مستواه، ونجح في تسجيل هدف من الأهداف الأربعة التي فاز بها الفريق على أودينيزي 4-1، في «الجولة 15» للدوري الإيطالي.