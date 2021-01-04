5 مباريات في الجولة الأخيرة لكأس اليد

دبي (الاتحاد)

يسدل الستار غداً على تمهيدي كأس الإمارات لكرة اليد للرجال، وتشهد المجموعات الثلاث 5 مباريات، لتحديد مصير المتأهلين، وهم أوائل المجموعات فقط، رغم التعديلات التي أجرتها لجنة المسابقات، من خلال إدخال 3 جولات إضافية للدور النهائي للبطولة، حيث تقام جولة تحديد المراكز من الرابع إلى السادس من 8 إلى 22 يناير، بإقامة دوري من دور واحد بين الفرق الحاصلة على المركز الثاني في مجموعات التمهيدي.

وتقام جولة تحديد المراكز من السابع إلى التاسع خلال الفترة ذاتها للفرق الحاصلة على المركز الثالث في المجموعات الثلاث بالدور التمهيدي، فيما تقام جولة تحديد المركزين العاشر والحادي عشر في التوقيت ذاته، للفرق الحاصلة على المركز الرابع في المجموعتين الأولى والثانية بالدور التمهيدي.

ويلتقي في المجموعة الأولى، بني ياس مع الوحدة، بصالة الجزيرة، والجزيرة مع العين، بصالة بني ياس، وتحدد مواجهة «فخر أبوظبي» و«الزعيم» مصير الصاعد إلى النهائي، بعدما فاز الجزيرة على بني ياس 26-19، والوحدة 32-16، فيما فاز العين على الوحدة 35-18، وبني ياس 40-23، والفائز منهما يتأهل إلى النهائي، والخاسر يلعب على المراكز من الرابع إلى السادس.

وتشهد المجموعة الثانية مواجهتين، الأولى تجمع بين دبا الحصن والظفرة، بصالة الوصل، فيما تكون المواجهة الأقوى والأهم بين الشارقة والنصر، بصالة شباب الأهلي بالممزر، على صدارة المجموعة، والتأهل إلى النهائي، بعدما فاز الفريقان على الظفرة ودبا الحصن.

وفي المجموعة الثالثة، يلتقي الوصل وشباب الأهلي بصالة النصر، في قمة فاصلة لتحديد المتأهل إلي النهائي، في ظل فوز كل فريق على مليحة، وتضم المجموعة 3 فرق فقط.



النتائج



الجزيرة - بني ياس 26-19

العين - الوحدة 35-18

الجزيرة - الوحدة 32-16

العين - بني ياس 40-23

النصر - دبا الحصن 31-29

الشارقة - الظفرة 37-16

النصر - الظفرة 29-16

الشارقة - دبا الحصن 36-21

شباب الأهلي - مليحة 32-27

الوصل - مليحة 28-24



الجولة الأخيرة

بني ياس - الوحدة

الجزيرة - العين

دبا الحصن - الظفرة

الشارقة - النصر

الوصل - شباب الأهلي