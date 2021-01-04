لامبارد تحت ضغط الإقالة

أنور إبراهيم (القاهرة)

تزايدت الضغوط على فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الإنجليزي، وكثرت الأسئلة حول مستقبله مع «البلوز»، في ظل النتائج السيئة التي يحققها، وآخرها الخسارة 1-3 أمام مانشستر سيتي في «الجولة 17» لـ «البريميرليج».

لم يفز تشيلسي إلا مرة واحدة، في آخر 7 مباريات في الدوري، وتراجع ترتيبه إلى المركز الثامن، ومرشح للتراجع أكثر، إذا ما استمر حاله على ما هو عليه.

وقال لامبارد في تصريحات خاصة لشبكة «راديو مونت كارلو سبورت»: لست قلقاً على وضعي مع «الأزرق»، ولن أرد على أي أسئلة تتعلق بعقدي مع «البلوز»، أو سلسلة النتائج السيئة التي تعرض لها الفريق، فقط أتحدث عن الطريقة التي أواجه بها الفترات الصعبة، وأعرف أن الأمر لن يكون سهلاً.

وأضاف: منذ شهر فقط كان البعض يتساءل متى سأحصل على عقد جديد، والآن يتحدثون عن إقالتي.

واعترف لامبارد بأن تشيلسي ونجومه ليسوا في أفضل حال، وقال: مهمتي أن أواصل عملي وأعيد الثقة لفريقي، وسبق أن تعرضت لمواقف صعبة في الموسم الماضي، ولكننا تجاوزنها، وأنهينا الدوري في المربع الذهبي، وليعرف الجميع أنني أريد الأفضل لفريقي.

وكانت بعض التقارير الصحفية، أشارت إلى أن الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش مالك النادي، بدأ رحلة البحث عن مدرب آخر، ليحل محل لامبارد، بعد سلسلة النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق الذي مني بالهزيمة الرابعة في آخر 6 مباريات، وتراجع إلى المركز الثامن في الترتيب برصيد 26 نقطة.

وخاض تشيلسي17 مباراة في الدوري الإنجليزي، فاز في 7 منها وتعادل في 5 مباريات وخسر 5 مباريات، وهي أسوأ محصلة للفريق منذ أن اشترى إبراموفيتش النادي عام 2013.



