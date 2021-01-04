ليما باقٍ في الوصل

مراد المصري (دبي)

أكدت إدارة شركة الوصل لكرة القدم، استمرار فابيو ليما مع الفريق، لتضع حداً لشائعات رحيله خلال «الانتقالات الشتوية»، وذلك بحسب ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مع محاولة «الإمبراطور» للحفاظ على أعمدته الرئيسية، ومحاولة تدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة لمواكبة الطموحات المأمولة. على صعيد آخر، قررت هيئة الاعتراض على قرارات الحكام، إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها عبدالرحمن صالح لاعب الوصل أمام شباب الأهلي، في الجولة الماضية من دوري الخليج العربي.