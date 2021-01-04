الاتحاد والشباب «البطاقة الأولى» لنهائي «أبطال العرب»

الرياض (أ ف ب)

يبحث اتحاد جدة السعودي وضيفه ومواطنه الشباب عن بطاقة التأهل الأولى، إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، عندما يلتقيان اليوم في إياب الدور نصف النهائي.

وانتهت مباراة الذهاب بالرياض في 2 ديسمبر الماضي، بالتعادل 2-2، وبالتالي يدخل الاتحاد لقاء الإياب بفرصتي الفوز أو التعادل السلبي أو 1-1، فيما يدخل الشباب بفرصة الفوز أو التعادل بأكثر من هدفين ليحجز مقعده في النهائي.

وعطفاً على واقع الفريقين، فإن المباراة تبدو متكافئة إلى حد كبير، ومن الصعب التنبؤ بالنتيجة، التي ستكون مفتوحة لكافة الاحتمالات.