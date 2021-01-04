الريسي: موسم الفروسية حافل بالبطولات المحلية والدولية

محمد حسن (دبي)

توجه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على دعمهم المتواصل لنهضة الفروسية، وتنمية مسيرتها المتواصلة، بالإضافة إلى السعي لبدء الموسم الجديد، ودورهم الريادي في دعم الملاك والفرسان والمدربين، بالإضافة إلى إسطبلات وأندية الفروسية المختلفة بالدولة.

وأشار إلى أن موسم سباقات الفروسية سيكون متميزاً وحافلاً بالفعاليات والبطولات المحلية والدولية، رغم التحديات المتعلقة بالإجراءات الخاصة بانتشار «كوفيد-19».

وقال: إن «روزنامة» سباقات القدرة تتضمن 56 سباقاً، تقام على قرى ومدن القدرة الرئيسية بالدولة، بالإضافة إلى 22 فعالية، في مجال قفز الحواجز، تشتمل على منافسات دولية ومحلية، فضلاً عن منافسات المراحل العمرية المختلفة.

وشدد الريسي على أن الاتحاد حريص على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، وفق أعلى معايير السلامة العالمية لحماية الجميع، والعمل على توفير متطلبات نجاح هذه الفعاليات، مطالباً المشاركين من مدربين وفرسان وملاك وجمهور الالتزام بهذه الإجراءات، ومبدأ التباعد الجسدي.