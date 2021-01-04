الوحدة.. «السيناريو المكرر»!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

ظروف متشابهة للوحدة ما بين الموسم «الُملغى» والحالي، رغم اختلاف المحصلة والموقع في ترتيب الدوري، ولا تنفصل عن واقع الفريق بالدور الأول خلال السنوات الأخيرة، قبل أن يعود «العنابي» بقوة دفع كبيرة في الدور الثاني في كل موسم، ليحسن الصورة ويتقدم في الجدول، ويبقى فارق النقاط الـ 10 مع الشارقة المتصدر معززاً لهذا السيناريو المتكرر لـ«العنابي».

ودخل الوحدة بعد تعادله مع النصر إجازة يعود منها غداً إلى التدريبات، ويخوض خلال فترة التوقف الحالية مباراة ودية أو مباراتين، تحضيراً للقاء بني ياس في الجولة الأخيرة بالدور الأول.

ويسعى الجهاز الطبي لرفع مستوى جاهزية السلوفيني تيم ماتافز، ورغم انتظام اللاعب في التدريبات منذ أكثر من أسبوع، فإنه يحتاج إلى المزيد من الوقت، حتى يصل إلى حالة بدنية جيدة.

ويبقى الأهم ترتيبات النادي لاستقطاب لاعب أو اثنين خلال «الميركاتو» الشتوي، وكشفت مصادر أن «أصحاب السعادة» بصدد استقطاب أجنبي بدلاً من لوفانور المصاب، مع إمكانية قيد «مقيم»، يمكن أن يستفيد منه الفريقان الأول وتحت 21 سنة.

والمعروف أن يحيى الغساني يغادر بصفة نهائية إلى شباب الأهلي، وعبدالله الرفاعي إلى خورفكان على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الحالي.

ويبقى التحدي الأكبر للوحدة العودة إلى السباق على الدوري، رغم فارق النقاط الكبير، وأن يكون جاهزاً للاستحقاق الآسيوي الذي اكتسب فيه خبرة تراكمية، ستكون عوناً له في النسخة الجديدة التي يدشن مشواره فيها بمواجهة فولاد خوزستان الإيراني ضمن الأدوار الإقصائية.