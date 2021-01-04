البطائح يحكم «قبضة الصدارة» في «المباراة الحمراء»

معتصم عبدالله (دبي)

انحازت الأرض لأصحابها في الجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى، في 4 من أصل 5 مباريات، باستثناء تفوق مسافي على مضيفه العربي 4-1، في الوقت الذي تواصل فيه «الشح التهديفي» بتسجيل 12 هدفاً، كأقل معدل تهديفي للجولة الثانية على التوالي، مقارنة بالجولة الخامسة، والتي شهدت «المعدل القياسي» بتسجيل 25 هدفاً، ليصل المجموع إلى 114 هدفاً في 35 مباراة.

وأحكم البطائح قبضته المستمرة على صدارة الترتيب، بتخطيه عقبة ضيفه الذيد بهدف مهاجمه البرازيلي أليكسندر ميدريوس، في الدقيقة 50 من المباراة التي شهدت طرد ثنائي «الذيد»، المهاجم مازن البلوشي في الدقيقة 47، والمدافع مايد الزعابي في الدقيقة 93، ورفع البطائح الذي نجح في حصد فوزه الخامس على التوالي، والسادس في سجله، رصيده إلى 18 نقطة، فيما تأزم موقف الذيد صاحب المركز الأخير «نقطة»، بعد تلقيه الخسارة الخامسة.

وعاد مسافي سريعاً إلى «الوصافة» وله 12 نقطة، بتفوقه على العربي 4-1، ليعوض أبناء المدرب عبدالغني نوح سريعاً خسارة الجولة الماضية أمام دبا الفجيرة 0-2، وبرز المهاجم المقيم زي كوني في تشكيلة مسافي بتسجيله هدفين من رباعية فريقه مقابل هدف لحمد المسماري، وآخر لـ «البديل» عبيد راشد، فيما سجل باولو سيلفا هدف أصحاب الأرض الوحيد، ليبقى العربي «6 نقاط» في المركز التاسع.

وتراجع دبا الحصن إلى المركز الرابع خلف الإمارات الغائب بداعي الراحة الإجبارية، بعد خسارته أمام مضيفه الحمرية بهدف وليد المازمي من ضربة جزاء في الدقيقة 64، ليرفع الأخير رصيده إلى 9 نقاط، ويرتقي إلى المركز السادس مقابل 11 نقطة للحصن.

وقاد «البديل» عزان محمود لاعب، وسط دبا الفجيرة، فريقه إلى الانتصار الثاني تحت القيادة الفنية الجديدة لمدربه سليمان حسن، بتسجيله هدف المباراة الوحيد أمام مصفوت في الدقيقة 79، ورفع «النواخذة» رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس، متساوياً في الرصيد مع الإمارات ودبا الحصن، وفي المقابل بقي مصفوت في المركز قبل الأخير «3 نقاط».

واحتفل العروبة بفوزه الأكبر في الدوري والأكبر أيضاً في الجولة على حساب التعاون برباعية سجلها رودريجو سوزا، وفيكتور نوانيري، وسعيد بن عبيد، وأحمد خميس، وشهدت المباراة حالة طرد لمدافع التعاون «البديل» عبدالله ناصر في الدقيقة 70.

أليكسندر خبرة تهديفية!

لم يلغ تباين المردود التهديفي للبرازيلي أليكسندر ميدريوس مهاجم البطائح، بتسجيله 3 أهداف في 5 مباريات، مقابل 18 هدفاً خلال موسمه الأول مع فريقه الحالي 2019- 2020، أهمية وجوده في المقدمة الهجومية للبطائح المتصدر «18 نقطة».

وبرهن أليكسندر «30 عاماً» على خبرته التهديفية بقيادة البطائح، إلى فوز مهم في الجولة السابعة أمام الذيد 1-0، ليكرر سيناريو الجولة الرابعة أمام التعاون 2-1، وحسمها بفضل تسجليه الهدف الثاني، قبل أن يسجل الهدف الثاني على مسافي 3-1 بالجولة الخامسة.

وفرض أليكسندر اسمه بتصدره قائمة الهدافين في الموسم «الُملغى» وله 11 هدفاً، ولا تبدو أفضلية المهاجم مستغربة، عندما ظهر بقميص دبا الفجيرة في «المحترفين» موسم 2012- 2013، وشارك في دوري الأولى 2014- 2015 مع خورفكان «الخليج سابقاً»، والثالثة في الموسم الماضي بقميص البطائح.

محمد إسماعيل «البديل الناجح»

استثمر محمد إسماعيل ثقة الحمرية، بإعلانه مدرباً خلفاً للتونسي غازي الغرايري بالشكل الأمثل، ونجح في إعادة ضبط إيقاع الفريق، ليحقق فوزاً مهماً على الحصن 1-0، ومن قبله التعادل 1-1 أمام الإمارات، ليحصد الحمرية 4 نقاط من مباراتين، مقابل 5 نقاط في 4 مباريات مع غازي الغرايري.

ويملك إسماعيل خبرات تدريبية جيدة بدأها في الشعب مدرباً مساعداً، ومدرباً في فرق المراحل السنية، قبل تحوله إلى الحمرية، ليحقق نجاحات لافتة، أبرزها لقبي دوري وكأس الشباب موسم 2018- 2019، قبل تحوله للعمل مدرباً مساعداً في الفريق الأول.

وعززت قيادة محمد إسماعيل للحمرية، وجود المدرب المواطن في فرق دوري الأولى، بعدما أضحى المدرب السادس إلى جانب عبدالغني نوح «مسافي»، محمد الجالبوت «العربي»، محمد العجماني «الذيد»، سليمان حسن «دبا الفجيرة»، وعارف شلنك «التعاون».